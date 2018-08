Kirche bemängelt Pläne für neuen Kindergarten

Der Landesverband katholischer Kindertagesstätten in Biberach hat in einer schriftlichen Stellungnahme Verbesserungsvorschläge für den Bau des neuen dreigruppigen Kindergartens in Braunenweiler gemacht. Die Stadt Bad Saulgau ist Bauherr. Die katholische Kirche ist Betreiber des Kindergartens, der nach Abstimmung in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag in Holzbauweise gebaut wird. Erstmals wurden Zahlen für den Neubau in Braunenweiler genannt. Im Haushalt wurden 1,9 Millionen Euro eingestellt. Doch die Kosten werden nach Schätzungen voraussichtlich fast drei Millionen Euro betragen.

Die Fachberatungsstelle des Landesverbands katholischer Kindertagesstätten listete in ihrer Stellungnahme auf, was ihr an den Plänen der Stadtverwaltung fehlt oder missfällt. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass im Pflege- und Wickelraum ein Wickeltisch, eine Kleinkinder-Toilette und ein Handwaschbecken vorhanden sein müssen. Laut der Fachberatungsstelle fehlen außerdem eine Küche für Erwachsene, ein etwa zehn Quadratmeter großer Wasch- und Trockenraum, ein Raum für Eltern und Erwachsenen und eine Kinderküche. Räume mit spezifischen Bildungsfunktionen sollten ebenfalls geschaffen werden.

Schröter verteidigt sich

Die Stellungnahme sorgte für Irritationen im Gemeinderat, denn nicht allen Ratsmitgliedern war die Stellungnahme offenbar bekannt. CDU-Stadtrat Alfred Härle hätte erwartet, dass das am 13. Juli an die Verwaltung adressierte Schreiben bei den Fraktionen ankomme. Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter fühlte sich angegriffen und verteidigte sich. „Ich lasse mich nicht einer Lüge bezichtigen. Das Schreiben ist nie bei uns eingegangen“, sagte Schröter. Die von der Verwaltung vorangetriebene Planung sei völlig in Ordnung, so Schröter. Dennoch wolle die Verwaltung die Anregungen vom Landesverband prüfen und dann entscheiden, ob sich etwas davon nachrüsten lasse. Stadtbaumeister Pascal Friedrich räumte ein, dass der Wasch- und Trockenraum fehle.

In Braunenweiler entsteht ein neuer Kindergarten auf einer Grundfläche von etwa 1800 Quadratmetern, bestehend aus vier einzelnen, eingeschossigen Baukörpern, die miteinander verbunden werden. Zwischen den einzelnen Baukörpern entstehen Freiräume, die den jeweiligen Gruppen zugeordnet werden können. Die Bauweise ist außerdem gekennzeichnet durch die starke Öffnung zur Außenanlage. Von der Außenanlage erwartet der Landesverband katholischer Kindertagesstätten, dass sie von den Kindern direkt aus dem Flur begehbar sein muss, um die Verschmutzung anderer Räume zu vermeiden. Der bisherige marode Kindergarten an der Löwenstraße wird abgerissen. Die Einrichtungen in Renhardsweiler und Bondorf werden geschlossen.

Auftrag für weitere Leistungen

In der Gemeinderatssitzung im Februar wurde bekannt gegeben, dass das für das Bauvorhaben zu erwartende Honorar für Architektenleistungen deutlich über dem EU-Schwellenwert von 209 000 Euro liegt. Ab diesem Wert muss ein Vergabeverfahren stattfinden, auf das die Stadt aus Gründen des Zeitdrucks verzichtet hatte. Deshalb erbrachte im Vorfeld das Stadtbauamt mit Pascal Friedrich an der Spitze diese Leistung. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag wurde die Verwaltung ermächtigt, Planungsleistungen und erforderliche Fachplaner mit weiteren Leistungsphasen zu beauftragen.

Die Kosten für den Neubau waren in einer ersten Kalkulation mit etwa 1,9 Millionen Euro beziffert. Ausgegangen wird inzwischen aber mit Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro einschließlich der Außenanlagen, der Einrichtung, der Baunebenkosten und dem Abbruch des alten Gebäudes. Einige Stadträte befürchten indes, dass die Kosten sogar mehr als drei Millionen Euro betragen könnten.

Diskutiert wurde in der Gemeinderatssitzung auch über die Wahl der Bauweise – Massiv- oder Holzbauweise. Bad Saulgaus Stadtbaumeister Pascal Friedrich befürwortete eine Holzbauweise. Und er sei sich sicher, dass auf den Einbau einer Lüftung verzichtet werden könne – woran der ein oder andere Stadtrat seine Zweifel hat. Dennoch fiel die Entscheidung für die Holzbauweise bei 15 Ja-, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.