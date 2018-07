In oberschwäbischen Mooren schlummert Geschichte

Am Donnerstag, 13. Oktober, findet im Äbtissin-Anna-Saal in Boos um 19.30 Uhr ein Vortrag zum Thema „Steinzeitliche Moorsiedlungen in Oberschwaben“ statt. Referent ist Dr. Helmut Schlichtherle vom Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege. Er wird einen Vortrag über seine Forschungen zur Jungsteinzeit und zu den Moorsiedlungen – unter anderem die beim Musbacher/Booser Seele – halten.

Seit 1875 wurden in Oberschwäbischen Kleinseen und Mooren zahlreiche Siedlungen der Vorgeschichte entdeckt, die unter dem Begriff Pfahlbauten und Moorsiedlungen bekannt wurden.

Forschungen wurden 1979 wieder aufgenommen

Umfangreiche Ausgrabungen erfolgten vor allem in den 1920er- bis 1930er-Jahren am Federsee. Seit 1979 hat das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg die Spur der früheren Forschungen wieder aufgenommen. Seitdem sind alle Fundstellen durch Sondiergrabungen, Bohrungen und Kartierungen neu erfasst sowie weitere Siedlungen entdeckt worden.

Seit Juni 2011 sind die Pfahlbauten rund um die Alpen in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen, dabei auch sieben Fundstellen in Oberschwaben. Der Vortrag versucht die besondere Bedeutung der oberschwäbischen Moore für die Erforschung der frühen Menschheitsgeschichte deutlich zu machen und das versunkene Kulturgut zum sprechen zu bringen. Neben wenigen metallzeitlichen Fundstellen handelt es sich vor allem um Siedlungen der Jungsteinzeit aus dem Zeitraum 4200 bis 1800 vor Christus.

Der Vortrag berichtet über Ergebnisse neuer archäologischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen durch das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Unter Sauerstoffabschluss blieben hölzerne Hauskonstruktionen, Feuerstellen, Palisaden, Bohlenwege und zahlreiche Kleinfunde bestens erhalten.

Hut aus der späten Jungsteinzeit wird vorgestellt

Die Konservierung im Moor ist teilweise so gut, dass die Funde in Erhaltungszustand und Aussagekraft der Ausrüstung des Gletschermannes „Ötzi“ in nichts nachstehen. Einige sensationelle Stücke werden vorgestellt: ein Hut der späten Jungsteinzeit, die ältesten Kupferfunde in Oberschwaben und neue Funde steinzeitlicher Räder.

Auf die aktuellen Forschungen zu den Moordörfern am Federsee wird genauso eingegangen, wie auch auf Untersuchungen an der Halbinsel am Schreckensee, im Schorrenried bei Reute, im Musbacher Ried und Olzreuter Ried bei Bad Schussenried.