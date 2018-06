Erster Gottesdienst in renovierter Kirche

Die Kirche St. Valentinus in Boos ist innen saniert worden. Am kommenden Sonntag, 13. Dezember, feiert die Kirchengemeinde den Einzug in die Kirche mit einem festlichen Gottesdienst unter der Mitwirkung des Kirchenchors. Die Festgemeinde trifft sich anschließend zum Mittagstisch im Äbtissin-Anna-Saal. Um 14 Uhr wird eingeladen zu einer Kirchenführung, anschließend gibt es Kaffee im Äbtissin-Anna-Saal.

Eigentlich, so hätte man vor der Renovation meinen können, sieht die Kirche doch noch gar nicht so schlecht aus. Beim genaueren Hinschauen zeigten sich jedoch erhebliche Mängel. Ganz besonders gravierend war, dass zweimal in den vergangenen Jahren der Blitz einschlug und jeweils einen größeren Schaden anrichtete. Die letzte Innenrenovierung liegt 25 Jahre zurück, so dass die elektrischen Anlagen nicht mehr dem aktuellen Standard entsprachen. Auch die Gebäudeversicherung verlangte eine Anpassung innerhalb von fünf Jahren.

Im Zuge der Sanierung bekam die Kirche auch eine neue Heizung. Viele Kabel und der Schaltschrank fürs Elektrische mussten erneuert werden. Die Beleuchtung wurde optimiert und moderne Niedrigenergieleuchten ersetzen jetzt die althergebrachten Lampen. Im Zuge der Arbeiten ließen sich Eingriffe ins Mauerwerk nicht umgehen, so dass auch die Raumschale neu gestrichen werden musste. Die neugotischen Altäre strahlen nach gründlicher Reinigung und Teilrestauration wieder in neuem Licht.

Nach alter Tradition haben in der Pfarrei St. Valentinus wieder viele helfenden Hände angepackt. Die Helfer aus Boos und Lampertsweiler waren beim Aus- und Einbau der Kirchenbänke, dem Erledigen von Maurerarbeiten und vielen anderen Arbeiten zur Stelle.

Die Kosten belaufen sich auf rund 310000 Euro. Diese sollen über Rücklagenentnahmen und Schuldaufnahme der Kirchengemeinde St. Valentinus, sowie mit einem Zuschuss aus dem Ausgleichsstock der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Eigenleistungen und über Spenden finanziert werden.