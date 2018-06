Musikverein Boms wünscht sich mehr jugendliche Verstärkung

Ob es die Bezeichnung der NS-Zeit als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte ist, wie sie der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland jüngst getätigt hat, oder die Gürtelschläge eines arabisch sprechenden 19-Jährigen gegen einen Israeli in Berlin – Antisemitismus in Deutschland wird wieder sichtbarer. Dies war auch Thema bei den 19. Laupheimer Gesprächen am Donnerstag im Schloss Großlaupheim mit dem Titel „Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart“.