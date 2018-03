Kunst rund ums Ei lockt viele Besucher an

Aussteller wie auch die Besucher haben sich über die schöne vorösterliche Atmosphäre im Dorfgemeinschaftshaus in Boms erfreut. Kunsthandwerker aus der weiteren und näheren Umgebung zeigten ihre selbstgemachten Produkte an dekorativ geschmückten Ständen.

Ulrike Trolldenier aus Neckartenzlingen hatte die weiteste Anfahrt nach Boms. Sie reiste mit ihrem Mann bereits am Samstagabend mit dem Wohnmobil an, um dem angekündigten Schneefall in der Nacht aus dem Weg zu gehen. Sie verkaufte an ihrem Stand Papierperlentechnik, Ostereier mit Serviettentechnik und Papierbasteleien.

Naschkatzen konnten am Stand von Ulrike Dieing aus Zußdorf selbstgemachte Schokoladen und Pralinen probieren und erwerben. Am Stand von Claudia Büg aus Wolpertswende gab es bemalte Gänseeier zu bewundern. Die Gänseeier haben eine rauhe, leicht körnige Schale und geben der Malerei dadurch eine ganz eigene Note. Die Künstlerin benötigt sechs Stunden und mehr bis ein Ei fertig bemalt ist. Marlis Offner-Rieber aus Mengen zeigte Ostereier mit Wachsmaltechnik verziert.

Der Handarbeitstreff vom Wohnpark St Josef Altshausen verkaufte Gestricktes und Gehäkeltes rund um Ostern. Für die Herstellung der Produkte haben sich Bewohnerinnen des Pflegeheimes, Mieterinnen und Ehrenamtliche regelmäßig im Wohnpark St Josef getroffen. Die gesamten Erlöse aus den Verkäufen des Handarbeitstreffs kommen dem Wohnpark St. Josef in vollem Umfang zu Gute.

Hauseigene Busse des Wohnparks und Fahrer ermöglichten acht Bewohnerinnen mit Behinderung den Besuch des Ostermarktes in Boms. Mit Begeisterung bestaunten sie die selbstgefertigten Sachen am Stand des Wohnparks. Dieser Ausflug war ein absoluter Höhepunkt, fand im Nachgang großen Anklang und sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Von den Besuchern gab es insgesamt ein großes Lob für die Veranstaltung. Im kommenden Jahr wird es mit großer Wahrscheinlichkeit den zweiten Bomser Ostermarkt geben.