Konzert-Einnahmen kommen Kindern in Osteuropa zugute

Die Do X Memorial Big Band aus Immenstadt am Bodensee gibt am Freitag, 16. März, um 20 Uhr ein Benefizkonzert im Dorfgemeinschaftshaus in Boms. Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt den Kindern in Cidreag zugute, die der Bad Saulgauer Verein „BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa“ im BuKi-Haus betreut.

Die Big Band war in Erinnerung an das zwölfmotorige Riesen-Flugboot Do X der Firma Dornier von jazzbegeisterten Mitarbeitern gegründet worden. Unter der Leitung ihres Bassisten Hartmut Heinzelmann wollen die Musiker dem voluminösen Klang des Flugboots alle Ehre machen. Mit feinfühlig und ausgewogen arrangierten Big-Band-Jazz-Titeln ist es Heinzelmann gelungen, die Gruppe zu einer professionell und über die Grenzen des Bodensees hinaus stark gefragten Big Band zu machen.

Das Repertoire der Do X Memorial Big Band deckt die komplette Bandbreite des Big-Band-Jazz ab. Swing-Klassiker sind ebenso dabei wie Jazz-Rock, Latin-Jazz und Crossover-Titel. Vier CD-Studioproduktionen belegen die voluminöse Klangwelt der Band. In Boms erwarten die Zuhörer knackige Bläsersätze, die im Wechsel mit frischen Improvisationsbeiträgen stehen und sich gemeinsam in die Rhythmusgruppe einfügen. Das Dorfgemeinschaftshaus befindet sich von Bad Saulgau kommend an der B 32 am Ortseingang rechter Hand.