Südpolen hinterlässt starke Eindrücke

Mit vielen neuen Eindrücken und mit so mancher geänderter Sichtweise über das östliche Nachbarland Polen sind die Mittwochwanderer aus Bad Saulgau, Bolstern und Fulgenstadt von ihrer Reise nach Südpolen zurückgekommen.

Nach der Anreise über Dresden und Görlitz war das erste Ziel Izbicko, zu deutsch Stubendorf, in der oberschlesischen Woiwodschaft Oppeln, die seit 2006 zweisprachig, polnisch und deutsch ist, was an den Ortsschildern sofort auffiel. Was bei der Einreise ebenfalls auffiel waren gute Straßen, gepflegte Ortschaften und ein erkennbar wachsender Wohlstand. Für die Tage in dieser interessanten Region war das Hotel „Palace Izbicko“, ein mit viel Bedacht renoviertes ehemaliges Schloss in einem großen Park, das Standquartier und der ruhige Rückzugsort nach intensiven Tagen und vielen Eindrücken. In diesem Haus erlebten die Reisenden nicht nur eine wohltuende Gastfreundschaft sondern auch die schmackhafte polnisch/schlesische Küche.

Der erste Besuch galt der Hauptstadt der historischen Region Schlesien, Breslau, die 2016 Kulturhauptstadt Europas war. Die Altstadt um das beeindruckende Rathaus und dem großzügigen Marktplatz sowie das Kirchenviertel mit der Kathedrale und der Universität mit der barocken Aula Leopoldina sind Zeugen der wechselvollen Geschichte. Sehenswerten Kulturgüter wurden nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges dank einer engagierten Sanierung wieder erlebbar.

Marienverehrung

Tschenstochau mit dem Kloster Jasna Góra war das Ziel des zweiten Besuchstages. Schon bei der Anfahrt begegneten die Reisenden vielen Fußpilgerschaften, die oft tagelange Fußmärsche auf sich nehmen, um an einem der wichtigsten Feiertage der Polen, Mariä Himmelfahrt, am Nationalheiligtum der Polen, der Schwarzen Madonna von Tschenstochau, zu beten. Am Vortag von Mariä Himmelfahrt war der Wallfahrtsort und die Gnadenkapelle mit dem Gnadenbild der Jungfrau Maria mit zahlreichen Pilgern aus den unterschiedlichsten Regionen Polens dicht gefüllt. Welch tiefe Gläubigkeit und große Marienverehrung und gelebte Tradition im polnischen Volk erlebten die Reisenden nicht nur an diesem Ort, sondern auch an Mariä Himmelfahrt in Krakau, die Stadt der polnischen Könige.

Die Hauptstadt Kleinpolens an der Weichsel, die den Krieg unbeschadet überstanden hat, ist wegen der kulturellen Vielfalt mit allein 140 Kirchen, der architektonischen Schönheit ihrer 70 Paläste und über 5000 gut erhaltenen Bürgerhäuser ein wirkliches Schmuckstück. Das Wahrzeichen der Stadt Schloss Wawel, die Kathedrale, der Marktplatz mit der Marienkirche und das jüdische Viertel Kazimierz waren die Stationen der Stadtführung.