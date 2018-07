Andreas Heinzle führt Bolstern zum verdienten Sieg

Durch drei Treffer von Toptorschütze Andreas Heinzle konnte der SV Bolstern das Spiel des Tages der Kreisliga A II verdient mit 3:1 (2:0) für sich entscheiden. Zwei Treffer in der Partie auf niedrigem Niveau fielen nach langen Bällen, eins durch Elfmeter in der letzten Minute.

Von unserem Mitarbeiter Dominik Wetzel

Bereits nach drei Minuten schlug Heinzle das erste Mal zu: In allerdings abseitsverdächtiger Position erhielt er den Ball aus dem Mittelfeld. Von der Strafraumkante schob er den Ball vorbei am Keeper ins Netz (3.). Im Anschluss bestätigte das Team des SVB die Führung mit einer aktiven und offensiven Spielweise. Klaus Burth setzte einen Drehschuss aus sieben Metern an den Pfosten (8.). Trotz Spielkontrolle gelang es dem Heimteam ab Mitte der ersten Hälfte immer seltener, zwingende Chancen zu erspielen. Da der FCI von Beginn an kaum Chancen hatte, entwickelte sich der Nachmittag zu einer entspannten Angelegenheit für die beiden Keeper: Inzigkofens Torwart-Routinier Ralf-Uwe Frey zeigte ungewohnte Unsicherheiten: Er hielt kaum einen Ball fest.

Wenn bei Inzigkofen etwas nach vorne ging, dann über rechts: Vor allem Routinier Jürgen Winz sorgte für Unruhe. Die bis dato größte Chance für die Gäste hatte Stefan Schönbucher, nachdem Matthias Scherer einen Freistoß von der rechten Strafraumecke querlegte (30.). Die beiden gefährlichen Freistoßflanken von Winz und Scherer zuvor konnten jeweils von Bolsterns Keeper Christian Schmidt entschärft werden (18./25.), bei weiteren Gelegenheiten köpfte Winz übers Tor (38./43.). Eine weitere klare Abseitsfehlentscheidung unterlief dem Schiedsrichter dann: Als nach einem schönen, langen Ball von Burth Andreas Heinzle alleine auf den Gästekeeper zulief, wurde die Chance durch einen ungerechtfertigten Abseitspfiff abgebrochen. Wenige Sekunden vor der Pause gelang Heinzle dann aber doch noch das 2:0. Wieder konnte er einen langen Ball unter seine Kontrolle bringen, umkurvte dieses Mal den Keeper und schob ein (45.).

Inzigkofen kam etwas aggressiver aus der Kabine und verlagerte das Spiel somit mehr in die Hälfte der Heimmannschaft, die nun das Ergebnis verwaltete. Eine Direktabnahme aus 20 Metern von Wofgang Peter nach einer Ecke zwang SVB-Keeper Schmidt dazu, den Ball aus der rechten Ecke zu kratzen (47.). Sieben Minuten später kam der eingewechselte Benjamin Heinzle zu einem aussichtsreichen Kopfballabschluss, der zunächst auf der Linie von FCI-Spieler Schiller geklärt wurde (54.). Der verdiente Anschluss entstand nach einem Einwurf von Albert Münch, der von Freund und Gegner verlängert wurde, bei Schatz landete, der nur noch einschieben musste (70.). In der Schlussphase ging es ruppig zu, doch Inzigkofen baute Druck auf, und witterte die Chance, einen Punkt zu entführen. Der SVB konterte. Ein Entlastungsangriff führte zum 3:1-Endergebnis: Andreas Heinzle erlief einen langen Ball, spielte weiter auf Hinderhofer, dieser wurde im Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Heinzle zum 3:1-Endstand (89.). Beide Trainer waren sich darüber einig, dass der Heimsieg des SVB verdient war, FCI-Spielertrainer Reisser: „Meine Mannschaft hat unkonzentriert und ungenau gespielt.“