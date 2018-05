Großer Bahnhof für Anton Wicker

Einen großen Bahnhof haben am vergangenen Mittwochabend die Abteilungsfeuerwehr Bogenweiler mit ihrer Altersabteilung, die Feuerwehrkapelle Bad Saulgau und die Freunde der IG Oldtimer Bogenweiler-Haid-Sießen-Wilfertsweiler ihrem Ehrenvorstand und Gründer Anton Wicker zu seinem 90. Geburtstag bereitet. Nach überstandener Krankheit konnte er diesen runden Geburtstag, den er am 21. März beging, mit seiner Familie und seinen Wegbegleitern im Dorfgemeinschaftshaus feiern.

Ortsvorsteher Ansgar Kleiner, Abteilungskommandant Wolfgang Schmid und der Sprecher der Altersabteilung, Josef Halder, würdigten in ihren Ansprachen die herausragende Lebensleistung von Anton Wicker. In der Tat hat die Liste seines vielfältigen Engagements eine beachtliche Länge. Neben seinem Broterwerb als Bauer mit Leib und Seele und seiner Sorge um seine Familie – Anton und Maria Wicker sind seit 61 Jahren verheiratet – war sein Leben dem bürgerschaftlichen Engagement verschrieben.

Freundschaft mit Gossau

Schon als 16-Jähriger trat er in die örtliche Feuerwehr ein, in der er bis 1985 aktiv war, davon mehr als 30 Jahre lang als Kommandant. Er war auch Gründungsmitglied der Feuerwehrkapelle Saulgau und deren zweiter Vorsitzender. Die mehr als 40-jährige Freundschaft mit dem Feuerwehrverein Gossau in der Schweiz trägt seine Handschrift. Bis heute ist Anton Wicker dem Feuerwehrwesen als Ehrenkommandant und bis vor kurzem als Obmann der Feuerwehr-Altersabteilung Haid, deren Gründung ebenfalls seine Initiative war, verbunden. 1962 wurde er erstmals von seinen Mitbürgern in den Gemeinderat der damaligen selbstständigen Gemeinde Bogenweiler-Haid gewählt. Diesem Gremium gehörte er auch nach der Gemeindereform als Stadtrat bis 1994 an. Als Nachfolger von August Zirn übernahm er 1977 das Amt des Ortsvorstehers, das er 17 Jahre inne hatte. In dieser Zeit trug er in beiden kommunalpolitischen Ämtern entscheidend zur Integration Kernstadt und Teilorte bei. Dafür wurde er mit der goldenen Ehrennadel des Städtetages und 2010 mit der goldenen Ehrennadel der Stadt Bad Saulgau ausgezeichnet.

Nachdem sein Vater schon Rechner der damaligen Spar- und Darlehenskasse Haid war, kam er mit dem Genossenschaftswesen schon früh in Berührung. Mehr als 30 Jahre lang war er bei der Sparda Haid und nach der Fusion bei der Raiffeisenbank Bad Saulgau als Aufsichtsratsmitglied tätig.

Auch wenn die überstandene Krankheit Spuren hinterließ, hat die geistige Vitalität und sein lebensbejahender Humor nicht gelitten. So kommentierte er die lobenden Worte der Gratulanten mit dem Zitat: „Zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen.“

Eine besondere Freude bereiteten ihm die Musiker der Feuerwehrkapelle Bad Saulgau mit dem musikalischen Geburtstagsgruß. Beim Bozner Bergsteigermarsch übernahm er gar die Stabführung, was ihm sichtlich Spaß machte.