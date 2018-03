Zahlreiche Jugendmusiker gastieren in Mengen

Einmal im Jahr treffen sich jugendliche Blasmusiker und Schlagzeuger aus dem Landkreis Sigmaringen zum Tag der Bläserjugend. Dabei werden sie sich mit ihren Vorträgen einer hochkarätigen Jury stellen und gemeinsam Musik in ihrer ganzen Bandbreite erleben. Ausrichter am Samstag, 21. April, sind der Musikverein Blochingen und die Jugendmusikschule Mengen in Kooperation mit der Bläserjugend Sigmaringen. Sie werden die Wertungsspiele der über 50 teilnehmenden Gruppen betreuen und organisieren.

Weit über 300 Jungmusiker aus Musikvereinen und Musikschulen bereiten sich derzeit intensiv auf einen der Höhepunkte im Jahresablauf des Blasmusikverbands Sigmaringen vor. In Solo- und Gruppenvorträgen sowie in Jungendblasorchestern und Percussionensembles spielen die Kinder und Jugendlichen um Punktzahlen und Bewertungen – und das durchweg auf beachtenswertem Niveau.

Bereits ab 8 Uhr starten die Wertungsspiele für Kammermusik in der Jugendmusikschule Mengen. Nach einer Mittagspause von 12 bis 13 Uhr werden die Vorträge bis etwa 17 Uhr fortgesetzt. Insgesamt bestreiten rund 30 Solisten, viele mit Klavierbegleitung, den Tag. Von der Querflöte über die Trompete bis hin zur Tuba werden die zum Teil noch sehr jungen Teilnehmer ihre einstudierten Werke einer fachkundigen Jury zur Bewertung präsentieren. Zeitgleich starten in der Mehrzweckhalle Blochingen die Vorträge der Jugendblasorchester und Percussionensembles – auch diese werden durch eine einstündige Mittagspause unterbrochen. Außerdem werden zahlreiche Schüler der Musikschule ihre Beiträge an diesem Tag präsentieren.

Zuhörer sind gern gesehen

Die Wertungsspiele sind durchgehend öffentlich, bei freiem Eintritt. Der Musikverein Blochingen und die Musikschule Mengen würden sich über zahlreiche Zuhörer freuen, die die jungen Musiker mit reichlich Applaus belohnen. Für die Bewirtung ist an beiden Orten durch viele fleißige Helfer des Musikvereins Blochingen gesorgt.

Um 18.30 Uhr richten die Stadt Mengen und der Musikverein Blochingen für geladene Gäste einen Stehempfang in der Mehrzweckhalle Blochingen aus, ehe der musikalische Leckerbissen des Tages auf dem Programm steht: Das Festkonzert des renommierten Kreisverbandsjugendorchesters um 19.30 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle, in dessen Pause werden die Ergebnisse der Wertungsspiele bekannt gegeben.

Die diesem Auswahlorchester angehörigen jungen Musiker musizieren unter der engagierten Leitung von Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr. Auf dem Programm des Festkonzertes stehen unter anderem das Stück „Die sieben Weltwunder“ von Alex Poelmann sowie „Hoagy Carmichael in Concert“ von dem Komponisten Warren Barker. Beim Konzert darf man sich zusätzlich auf Werke aus den Federn von John de Meij, Mario Bürki, Wil van der Beek und viele mehr freuen.

Saalöffnung ist um 19 Uhr. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.