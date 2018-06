Ortschaftsrat denkt über Innenentwicklung nach

Auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Blochingen stand das Thema „Ortsentwicklung“. Es musste aber von der Tagesordnung genommen und auf eine spätere nicht-öffentliche Sitzung verlegt werden, weil es private Grundstücke tangiert. Fakt ist, dass die 16 neu erschlossenen Bauplätze bis auf einen letzten bereits vergeben sind. Nun muss darüber nachgedacht werden, wie künftig im inneren Bereich freie Flächen für Bauplätze geschaffen werden könnten. Dazu braucht es Grundstücke, darüber muss mit Privateigentümern verhandelt werden.

Zur Sprache kam aber die Frage der Wohnformen für Senioren und junge Leute, die in der Ortsmitte eingerichtet werden könnten. Es gebe Vorbilder, erklärte eine Rätin: In Dörfern suchen die Bürger einen Investor, der ein Gebäude erstellt. Die Bürger setzen sich dafür ein, indem sie eine Wohnung kaufen und vermieten und in dem sie sich ehrenamtlich in einer Art Nachbarschaftshilfe engagieren und die gegebene Zeit auf ein Konto schreiben lassen, um sie später im Alter bei Bedarf von Nachfolgern zurück zu bekommen.

Der Ortschaftsrat wünscht sich eine Lösung für den Ortsteil, damit die älteren Bürger nicht in die Kernstadt umziehen müssen. So entschieden sie, sich kundig zu machen. Zur nicht-öffentlichen Sitzung wird eine Fachfrau eingeladen, die über die verschiedenen Möglichkeiten berichten wird. Danach will der Ortschaftsrat eine Fragebogenaktion starten, um die Wünsche und Vorstellungen der Bürger sowie den Bedarf zu erheben. Die Meinung aller Bürger ist gefragt: Nicht nur Senioren sondern auch junge Leute, die eine kleine Wohnung brauchen, sollen in dieser Wohnanlage einziehen können. Der Ortschaftsrat hat vor, den Bürgern einen Infoabend anzubieten und beim Dorffest einen Infostand aufzustellen, um mit den Bürgern intensiv ins Gespräch zu kommen. Erst wollen die Räte aber selber genau Bescheid wissen, um den Bürgern Rede und Antwort zu stehen.

Die Nahversorgung wurde angesprochen: Ein kleiner Einkaufsladen wäre sehr von Vorteil, im benachbarten Ortsteil halte sich auch ein kleiner Laden, wurde festgestellt. Dies sahen manche Räte als eher schwierig an, weil die nächste Einkaufsmöglichkeit in Mengen sehr in der Nähe des Ortes liege. Man werde sich trotzdem damit befassen und überlegen, wie es doch gehen könnte.

Die Orte der Begegnung werden selbst in der dörflichen Struktur immer weniger, stellte eine Rätin fest: Man müsse dem Trend entgegen steuern und bewusst Räumlichkeiten dafür schaffen. Die Innerortsentwicklung ist die Aufgabe der nächsten Jahre. (vr)