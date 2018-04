Junge Musiker überzeugen mit kolossalen Klängen

Gewaltig wie der Koloss von Rhodos: Die Musiker des Kreisverbandsjugendorchesters haben am Samstag ihren Zuhörern in der Blochinger Mehrzweckhalle ein herausragendes Festkonzert geboten. Dieses bildete den feierlichen Abschluss des Tags der Bläserjugend, der am selben Tag in Blochingen und Mengen stattgefunden hatte.

Furios war bereits der Auftakt. Das erste Stück des Abends hatte die sieben Weltwunder zum Thema, und genau so kolossal wie der Koloss von Rhodos oder die Pyramiden von Gizeh wirkte auch die Musik: Über 20 Minuten etwa dauerte diese erste Komposition des Abends, und danach herrschte erst einmal andächtige und überraschte Stille im Publikum, bevor der Applaus einsetzte. Ebenfalls beeindruckend waren die folgenden Stücke „La Quintessenza“ und „Atlantis“. Nach der Pause folgten „Terra Pacem“, „Fire und Ice“, „There’s no Business like Show Business“ und „Rock’n’Roll Hall of Fame“. Am Ende ihres Konzerts bekamen die jungen Musiker und ihr Dirigent Thomas Stöhr viel Applaus, und natürlich folgte noch eine Zugabe.

Den Tag über zeigten viele junge Musiker in Wertungsspielen ihr Können. Diese fanden in der Blochinger Mehrzweckhalle und der städtischen Jugendmusikschule Mengen statt. Sieben Jugendkapellen, fünf Ensembles, ein Perkussionsensemble und 19 Solisten spielten vor. „Einmal mehr habt ihr uns gezeigt, dass eine sehr gute, sogar eine hervorragende Jugendarbeit geleistet wird“, sagte Stefan Kille, Vorsitzender der Bläserjugend im Blasmusikverband Sigmaringen. Er, sein Stellvertreter Tobias Zimmerer, Landrätin Stefanie Bürkle und Egon Wohlhüter, Vorsitzender des Blasmusikverbands, vergaben die Urkunden an die vielen jungen Musiker. Etwa gut die Hälfte der Ausgezeichneten nahm „mit hervorragendem Erfolg“ am Tag der Bläserjugend teil, die andere Hälfte mit „sehr gutem Erfolg“.

„Viele Wochen der Übung sind zu einem Schlusspunkt gekommen“, hob Landrätin Stefanie Bürkle in ihrem Grußwort den Fleiß der jungen Musiker hervor. „Die Wertungsspiele tragen auch dazu bei, dass die Qualität von Jahr zu Jahr steigt“, sagte sie.

Kreisverbandsdirigent Thomas Stöhr ergriff am Ende des Abends das Wort. „Ich verneige mich vor euch“, sagte er zu seinen jungen Musikern. Obwohl für manche der Musiker parallel Schulabschlussprüfungen stattgefunden hätten, hätten diese Durchhaltevermögen gezeigt. Auch Heike Müller, die bis Februar Vorsitzende der Bläserjugend war, lobte die Darbietung der jungen Musiker: „Es war grandios“, sagte sie über das Konzert.

Ausrichter des Tags der Bläserjugend war der Musikverein Blochingen. Zu Beginn begrüßte dessen Vorsitzender Florian Reck das Publikum.