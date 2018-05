Beim Motto „Wie früher“ werden Sportler und Besucher kreativ

Blumenkinder, Hippies, echte Typen mit Wuschelmähnen oder Schlaghosen aber auch Ladys und Gentlemen im Charleston-Style haben am Fastnachtssamstag die Halle in Blochingen gefüllt. In bunten, teils sehr kreativen Kostümen strömten rund 250 Gäste zum Sportlerball des Fußballvereins Blochingen in die Halle am Greutleweg. Ausgelassen und schrill-laut feierten die einfallsreichen Besucher zum Motto „Wie früher“ bis in die frühen Morgenstunden.

„Jetzt muss ich erst einmal meine Haare ein bisschen auf Seite tun, das bin ich gar nicht gewöhnt, aber passend zum Motto passt es, so sind die früher alle herumgelaufen“, begrüßte Roland Erath die vielen Gäste des Abends im feinsten 70er-Jahre Look und kämpfte nebenher mit seiner blonden Wallemähne. Der Vorsitzende des gastgebenden Fußballvereins Blochingen kündigte als ersten Programmpunkt den Tanz der „Mittelalterlichen Kriegerinnen“ der Turn- und Tanzgruppe Heudorf an.

Kurz danach gingen in der ganzen Halle die Lichter aus. In schwarze Kutten gehüllt mit einer Kerze in der Hand zogen die Mädels zu mystischer Musik auf die Bühne, um dort ihren bombastischen Tanz aufzuführen. Diese Darbietung war der absolute Höhepunkt des Abends. In kriegerische Gewandung mit entsprechender Gesichtsbemalung katapultierten die jungen Damen ihr Publikum in die Zeit zwischen dem sechsten und 15. Jahrhundert und schwangen kämpferisch das Schwert zum Tanze. Die Zuschauer waren hingerissen von der hohen Perfektion der Ausführung, die unter der Leitung von Daniela Knaus einstudiert wurde.

Im Sport klappt, was die Politik nicht schafft

Als „Äffle und Pferdle“, den beiden Zeichentrickfiguren des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks für Einspielungen im Werbefernsehen, gaben sich Tobias Gruber und Florian Krall die Ehre und betraten zum Lied „Wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut“ mit eben dieser, die Plattform der Aktionen des facettenreichen Abends. Ein Programmpunkt jagte den nächsten. Und so kündigten die im Hippie-Style verkleideten Moderatoren Franz Sigmund und Thommy Späth die Blochinger Tanzgruppe an. Doch zuvor informierten die Beiden das Publikum noch, was sich in der sportlichen Welt der Gemeinde so zugetragen hat. Was in der Politik nicht funktioniere, klappe beim Fußball hervorragend, so Späth. Da habe der FC Blochingen mit dem TSV Rulfingen fusioniert und nun komme das Volk scharenweise ins Greutlestadion, informierte Späth. „Ja, in der Politik scheitern die Koalitionsgespräche, bei uns klappt es problemlos“, vermerkte Franz Sigmund dazu.

Im Anschluss ans Gespräch ging das Zepter der Unterhaltung an die Tänzerinnen von Ivonne Späth weiter. Schick in silbernen Leggins mit Glitzersternchen-Shirt und lässig in die Hüfte gebundenen schwarzen Pullis legten die Teenies eine kesse Sohle aufs Parkett. Die Gugge „Blechbanditen“ brachten danach mit Pauken, Trompeten und Co. lautschallend Fasnet in die Halle. Alle Gäste standen auf und klatschten, sangen und schunkelten mit. Als Marktschreier sorgten Benjamin Rauch und Daniel Höhnet fürs leibliche Wohl der Gäste. Mit kleinem Marktladen vor dem Bauch verteilten die Büttenredner zuvor Wurstwaren ins lustige Narrenvolk.

Einen Tanz gab es im Anschluss von der Jugendgruppe „S´Eck“, die zur Melodie von Rod Stewards „Sailing“ ihren Text verlauten ließen. Mit dem kreuztragenden Tod vorneweg marschierten die jungen Sportler prozessionsartig durch die Publikumsreihen. Die Zuschauer jubelten den Akteuren zu. Als Synchronschwimmer in rosa Schwimmshorts und pinker Schwimmhaube kämpften Phillip Luib, Daniel Nußbaum und Felix Laux abwechselnd im imaginärem Wasser und mit angriffslustigem Hai ums Überleben. Getreu dem Motto standen als letzter Programmpunkt die Alten Herren des Fußballvereins in Glitzeranzügen und üppigen schwarzen Lockenmähnen auf der Bühne und schwangen zur Freude aller gekonnt das Tanzbein.

Als „Optischer Leckerbissen für die Damenwelt“ wurden die knackigen Tänzer angekündigt. Sie haben auch gehalten, was versprochen wurde und unterhielten aufs Feinste. Mit toller Choreographie unter der Leitung von Ivonne Späth bewiesen die Herren nicht nur ihre Sportlichkeit, nein, auch an der aufgeblasenen E-Gitarre machten allesamt eine gute, rockige Figur. Als Clou zum Abschluss ließen die Rockstars eine Glitterrakete ins Publikum explodieren. Ausgelassen ging es auch nach dem Programm bis in die frühen Morgenstunden weiter.