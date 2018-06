„Verkehr nicht zulasten anderer verlagern“

Mit 300 Einwohnern – mal ein paar mehr, mal ein paar weniger – ist Bittelschieß ein übersichtlicher Ortsteil. Für Ortsvorsteher Egon Demmer ist das eine gute Größe. „Wir wollen gar nicht wachsen, sondern die Einwohnerzahl halten“, sagt er. Die örtlichen Bauplätze sollen für diejenigen reichen, die im Dorf aufgewachsen sind und deren Beruf es ihnen erlaubt, hier wohnen zu bleiben. Die Bittelschießer seien mit dem, was der Ort zu bieten habe, zufrieden. „Aber es setzen sich auch alle dafür ein, dass der Ort weiter lebenswert bleibt.“

Rekultivierung der Kiesgrube: Ein Dauerthema, dass die Bittelschießer umtreibt, ist der Kiesabbau direkt vor der Haustür. Auf der einen Seite warte man darauf, wie Landratsamt und Regierungspräsidium über den weiteren Kiesabbau entscheiden, auf der anderen liege den Bürgern die Rekultivierung der aktiven Grube am Herzen. „Da ist in der Vergangenheit nicht alles so gut gelaufen, wie man sich das wünscht“, formuliert es Demmer vorsichtig. „Außerdem gab es Missverständnisse bei Bezeichnungen wie der so genannten Magerwiese.“ Viele Bürger hätten eine grüne Fläche vor Augen gehabt und nicht, dass man dort die Natur einfach walten lasse. „Der Hang, der durch den Abbau entstanden ist, ist riesig. Jetzt seien Baumstämme in den Hang getrieben worden, um die Humusbildung zu unterstützen. „In den Hang wurde Saatgut gespritzt, so dass es hoffentlich bald die ersten grünen Inseln geben wird.“ Er sehe in Bernd Schönebeck, dem Geschäftsführer der Nordmoräne-Kieswerke, einen Ansprechpartner, mit dem man reden könne.

Konzept für den Kiesverkehr: Für die Bevölkerung werde aber der Kiesverkehr durch die Ortschaften immer mehr zu einem störenden Problem. „Es werden zwar mit den Kiesunternehmen immer wieder Lösungen für einzelne Gemeinden oder Ortsteile gefunden, aber nicht selten wird der Verkehr dann nur zulasten anderer Orte verlagert.“ Der Ortsvorsteher wünscht sich ein überörtliches Verkehrskonzept. „Wenn sich alle an einen Tisch setzen würden, ließe sich vielleicht ein Konzept finden, von dem alle etwas haben.“ Andererseits könne er auch nachvollziehen, dass das Landratsamt oder das Regierungspräsidium kein übergeordnetes Konzept anstrebe, wenn sich die Beteiligten auch auf kleine Lösungen einließen, die die Kiesunternehmer den Orten anböten.

Schnelles Internet: „Von den Gewerbetreibenden bekomme ich immer wieder zu hören, dass sie sich Brieftauben angeschafft hätten, weil die schneller wären“, scherzt Egon Demmer. Die Übertragungsrate sei einfach zu gering und schwanke von einem Ortsende zum anderen stark. „Manche Bürger sind schon längst auf Funklösungen ausgewichen.“ Aber die Telekom sorge nun hoffentlich bald für gute Laune unter Internetnutzern.

Dorfgemeinschaft: „Das wichtigste in einem kleinen Ort ist, dass sich die Bürger einbringen“, findet Demmer. In Bittelschieß gebe es kaum einen Haushalt, in dem nicht mindestens ein Familienmitglied bei der Feuerwehr, der Volkstanzgruppe, den Burgstallgoischtern oder den Ledigen sei. „Um im Haushalt der Gesamtgemeinde bedacht zu werden, ist es immer gut, wenn man Eigenleistungen anbieten kann“, sagt der Ortsvorsteher. Dies habe beim Bürgerhaus vorbildlich funktioniert (über 3000 Arbeitsstunden) und jüngst beim neuen Feuerwehrgerätehaus. Auch für die neue Orgel haben sich die Bittelschießer Bürger eingesetzt.

Projekte: Großes hat Ortsvorsteher Demmer in naher Zukunft nicht vor. Die Bushaltestelle soll erneuert werden und der Abwasserablauf am Friedhof in geordnete Bahnen gelenkt werden. Als nächstes wird erst einmal das neue Feuerwehrgerätehaus am 23. September eingeweiht.