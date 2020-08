Zwölfjähriger verletzt sich bei Sturz

In der Straße Stöckberg in Bingen ist am Dienstag um kurz vor 11 Uhr ein junger Radfahrer gegen einen Zaunpfosten gefahren. Wie die Polizei weiterhin mitteilt, war der Zwölfjährige in Richtung Hornsteinstraße unterwegs und erschrak über ein entgegenkommendes Motorrad, dass er nach links auswich, über den Bordstein fuhr und stürzte. Während des Sturzes prallte er gegen einen Zaunpfosten und verletzte sich dabei an Armen, Knien und im Gesicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.