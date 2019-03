Zwölf Männer stehen für die Bräutlingsstange auf der Liste

Da war der stellvertretende Bürgermeister Horst Arndt aus Hochberg doch einigermaßen überrascht, dass er in diesem Jahr zum Bräuteln rekrutiert wurde. Er wohnt ja immerhin schon 44 Jahre in Hochberg und kam bisher noch nie in den Genuss des Ritts auf der Stange.

Auch Ralf Schneider, der das Spektakel am Dienstagvormittag moderierte, war gleichermaßen begeistert wie Horst Arndt und die weiteren Kandidaten, die gebräutelt wurden. „Unsere Bräutlingsgesellen sind halt immer wieder für eine Überraschung gut“, witzelte Ralf Schneider. Wie immer wurden zahlreiche Männer aus Bingen zum Bräuteln eingeladen.

Neubürger, frisch vermählte oder Papa (auch Opa) gewordene Männer kommen auf die ehrwürdige Bräutlingsstange. Zwölf Männer standen auf der Liste, welche sich von den insgesamt knapp 70 angeschriebenen Männern bräuteln lassen wollten. Nach einem festen Ritual gehen die Bräutlingsgesellen dann vor. Der Kandidat wird mit einem großen Korb voll Süßigkeiten ausgestattet und auf die Stange gesetzt und nach oben gehievt. Dann setzt sich der Zug zu den Klängen der Schützenmusik, die für die musikalische Umrahmung des Bräutelns sorgen, durch die Menge und wieder Richtung Bühne. Der zu bräutelnde schmeißt die Süßigkeiten freigiebig in die Menge, sehr zur Freude der Kinder, die sich wie ein Schwarm um den Zug scharen, um möglichst viele Süßigkeiten zu ergattern.

Mancher auf der Stange leistet heftige Gegenwehr

Erst wenn der Korb leer ist, wird zum Abschluss vor der Bühne der Kandidat dreimal kräftig in die Höhe geschmissen, insofern er nicht schon vorher von der Stange gegangen ist. Das sei noch nie vorgekommen, obwohl manche heftig Gegenwehr leisten würden, erzählt dazu Ralf Schneider.

Es gehe dabei schließlich um die Ehre der Gesellen, die unter keinen Umständen zulassen, dass der Kandidat es schafft, vorzeitig abzusteigen. Horst Arndt leistete daher erst gar keine Gegenwehr sondern ließ sich, Süßigkeiten schmeißend, durch die Halle tragen.

Einen ganz anderen Trick wandte Günther Springer, besser bekannt als „Pinkus“, an. Dieser wurde spontan, ohne vorherige Ankündigung, von den Gesellen auf die Stange geholt. „Weil er immer so eine große Klappe zu uns hat“, lassen die jungen Männer über Ralf Schneider erklären. Da der Korb mit den Süßigkeiten komplett leer sein muss, bevor das abschließende Ritual des Hochlebens erfolgt, hat Pinkus den Inhalt so sparsam verteilt und den Korb in die Höhe gehoben, dass die Gesellen vier Runden durch die Massen drehen mussten, bis der Korb endlich leer war.

Unter großem Applaus schafften die Jungs es schließlich, dass der Korb kippte. Da wurden den Bräutlingsgesellen beim letzten Kandidaten nochmal alles abverlangt, da dieser sich auch noch heftig wehrte und versuchte, von der Stange abzusteigen. Beim reichhaltigen Mittagstisch und musikalischer Unterhaltung durch die Schützenmusik verweilten die Gäste bei den Benger Schnäppern in der Halle.