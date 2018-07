Zeitblomstraße bekommt doch keine Bauminseln

Die in der Planung angedachten vier Bauminseln entlang der Zeitblomstraße, die aktuell neu gebaut wird, kommen nun doch nicht. Eigentlich hätten sie als Schikane für zu schnell fahrende Autofahrer eingebaut werden sollen; doch der Gemeinderat entschied nun, dass auf den Einbau der Inseln komplett verzichtet wird.

Dem vorausgegangen waren Ortstermin sowie eine Befragung der Anwohner der Zeitblomstraße. Bürgermeister Jochen Fetzer erklärte, dass sich von zwölf Anwohnern, die beim Ortstermin dabei waren, lediglich vier für die Bauminseln ausgesprochen hätten und acht dagegen. Die Gefahr der Behinderung durch die Bauminseln beim Ein- und Ausfahren vom Hof war dabei ein Argument, das aus Sicht der Anwohner dagegen spricht.

In der Sitzung wurden die Argumente nochmal ausgetauscht. Jochen Fetzer führte aus, dass die Straßenbreite mit 4,75 Meter bereits reduziert sei und die Geschwindigkeit drossele. Die übliche innerörtliche Fahrbahnbreite beträgt überwiegend 5,5 Meter. Walter Enz bekräftigte dieses Argument und sagte, dass 4,75 Meter Straßenbreite keinen Rennstreckencharakter hätten. Auf das zusätzliche Bremselement durch Bauminseln könne komplett verzichtet werden. Horst Arndt merkte an, dass in der Zeiblomstraße ohnehin Tempo 30 gelte, außerdem würden viele Anwohner auf der Straße parken. Tobias Ströbele betonte, dass der Wille der Anwohner für ihn ein wichtiges Entscheidungskriterium sei.

Sabine Grom schlug vor, mobile Bauminseln anzuschaffen, sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt der Bedarf herausstellen. Diese könnten dann auch im ganzen Gemeindegebiet zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang wollte Stefan Baur wissen, was mit der mobilen Geschwindigkeitsanzeige sei. Er habe diese schon seit Längerem nicht mehr im Gemeindegebiet gesehen. Bürgermeister Fetzer bestätigte dies und kündigte an, dass das Messgerät wieder vermehrt aufgestellt werde. Die Abstimmung in Sachen Bauminseln erfolgte einstimmig.