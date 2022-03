Zahlreiche Ehrungen und Neuwahl des Turnrats der Wahlgruppe 2

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptveranstaltung für das Sportjahr 2021 fand am Freitag, 11. März in der Sandbühlhalle in Bingen statt. Sabine Teuber-Obert und Armin Werkmann vom Vorstandsteam begrüßten zu Beginn die erschienenen Mitglieder des TV Bingen und als namentliche Gäste den stellvertretenden Bürgermeister Horst Arndt, die neue Schulleiterin der Grundschule Bingen Manuela Müller und die Gauvizepräsidentin Waltraud Manter.

Die Vorstandschaft dankte dem Turnrat, der Geschäftsstelle und den Übungsleitern für ihre geleisteten 1036 Übungsstunden, die pandemiebedingt in geringerem Umfang stattfinden konnten. Zum Totengedenken bat Armin Werkmann für verstorbenen Mitglieder des Turnvereins Paul Mayer, Robert Rebholz, Maja Rauser, und Ehrenvorsitzender Eberhard Hink, sich zu erheben.

Sabine Teuber-Obert berichtete über die Ereignisse des Turnjahres 2021 und zeigte Ausschnitte aus den Videos des Online-Wettkampfs der Ligaturnerinnen. Des Weiteren informierte sie über die Mitgliederstatistik und Übungsleiterstruktur des Vereins. Im Anschluss berichtete Martin Menzler über die abgenommenen Sportabzeichen im Sportjahr 2021 und das durchgeführte Kinderferienprogramm im Campus Galli. Es folgte durch Manfred Moser, stellvertretend für die durch Krankheit verhinderte Kassiererin Maria Lauxmann-Joos, deren ausführlichen Kassenbericht - ebenfalls in Wort und Bild.

Die Kassenprüferin Renate Schramseis bestätigte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. So konnte Manfred Moser die Entlastung vornehmen. Diese erfolgte einstimmig von den versammelten Mitgliedern.

Es folgte die Neuwahl des Turnrats der Wahlgruppe 2: Stellvertretender Turnwart: Hans Louter, Fitness- und Gesundheitssportwartin: Susi Glaser, Gerätewart: Frank Teuber, Beisitzerin: Siglinde Werkmann, Medienbeauftragter: Stefan Pudelski, Kassiererin (kommissarisch): Maria Lauxmann-Joos, Jugendvertreterin: Lynn Benz und Kassenprüfer: Manfred Moser und Renate Schramseis.

Gauvizepräsdentin Waltraud Manter wies auf die bevorstehende 150-Jahr-Feier des Turngaus am 8. Oktober in Bingen hin. Sabine Teuber-Obert gab anschließend einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im Vereinsjahr 2022. Abschließend konnte die Vorstandschaft langjährige Mitglieder des Vereins für 20-, 40-, 50- und 70-jährige treue Mitgliedschaft ehren. Es wurden Ehrenurkunden verbunden mit einem kleinen Dankeschön überreicht.