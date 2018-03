Werner Stroppel erhält die höchste Ehrung des Kreisfeuerwehrverbands

Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bingen hat die diesjährige Verbandsversammlung der Kreisfeuerwehren ausgerichtet. In der gut gefüllten Sandbühlhalle trafen sich die Abordnungen der Wehren schon am Vormittag zu Workshops und am Nachmittag wurde die Jahresversammlung abgehalten.

Die Musikkapelle Bingen-Hitzkofen gestaltete die Versammlungseröffnung mit musikalischer Unterhaltung. Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer stellte seine Gemeinde in kurzen Zügen vor, ehe Verbandsvorsitzender Friedrich Sauter mit seinem Tätigkeitsbericht begann. An 72 Tagen habe er insgesamt 87 Termine in seiner Funktion wahrgenommen. Er appellierte abschließend an die Förderung des Ehrenamtes auch seitens der Kommune, welches beispielsweise durch Erholung für den aktiven Feuerwehrmann im Feuerwehrhotel in Titisee getätigt werden könne.

Kreisbrandmeister Michael Hack stellte in seinem Bericht die große Vielfalt der knapp 1500 Einsätze im vergangenen Jahr heraus. Davon seien knapp 200 Fehleinsätze gewesen, was zwölf Prozent ausmache und im Landkreisvergleich in der Norm liege. Zufriedenstellend sei die Anzahl von Feuerwehrleuten im Landkreis, welche mit 2860 aktiven Feuerwehrleuten seit zehn Jahren auf konstantem Niveau sei.

Kreisjugendfeuerwehrwart Dennis Pfleghaar berichtete von insgesamt 672 Löschzwergen, eine seit zehn Jahren kontinuierlich wachsende Anzahl an Jugendlichen. Er ermutigte die Wehren, eine Jugendabteilung zu gründen, da das Interesse bestehe. Edwin Müller berichtete von der verantwortlungsvollen Arbeit der insgesamt 40 Personen fassenden Notfallseelsorge und die verschiedenen Einsatzgebiete. Im vergangenen Jahr wurden sie zu 178 Einsätzen gerufen, bei 55 Einsätzen seien sogar mehrere Notfallseelsorger anwesend gewesen.

Edi Hahn als Obmann der Altersabteilung versprach, dass die Altersabteilungen sich auch weiterhin einbringen werden und ein Teil der Feuerwehr bleiben werden. Fritz Halder, Finanzreferent verlas solide Zahlen, welche von Rudolf Schafheutle und Karl Riffenbach überprüft wurden. Nadine Steidle, einzige Frau im Verbandsvorstand, stellte sich der Versammlung vor. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Pressearbeit des Verbands.

Der erste Landesbeamte Rolf Vögtle überbrachte Grußworte des Landkreises und nahm die Entlastung des Vorstands vor. Im weiteren Verlauf wurde der Haushaltsplan für 2018 genehmigt und die Wahl der beiden Stellvertreter durchgeführt. Für die nächsten fünf Jahre sind dies weiterhin Alexander Speck und Werner Stroppel, neue Kassenprüfer sind künftig Karl Riffenbach und Karl-Heinz Dumbeck. Weitere Grußworte gab es von den Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden und von Klaus Burger.

Es folgten zahlreiche Ehrungen, bei denen Werner Stroppel mit der goldenen Ehrennadel die höchste zu verleihende Ehrung des Verbands entgegennehmen durfte.