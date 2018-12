Weniger Besucher, bessere Umsätze

Das Angebot der Aussteller auf der Ruine Hornstein hatte wie jedes Jahr ein paar Überraschungen für die Weihnachtsmarktbesucher parat. Auch der himmlische Briefkasten wurde von den kleinsten Besuchern wieder stark beansprucht. „Weil der Nikolaus immer antwortet“, erklärt ein Junge mit strahlenden Augen.

Das idyllische Ambiente des mit Kerzen ausgeleuchteten Weges zu den Gemäuern der Ruine Hornstein versetzt die Besucher am Samstagabend von Beginn an in eine entschleunigte, weihnachtliche Stimmung. Im geschützten Innenhof störte der stürmische Wind daher auch nicht so sehr, schließlich hielten die Gemäuer ringsum die wirklich starken Windböen ab. Am Sonntag flachte der Wind zwar ab, dafür regnete es aber immer wieder. Daher fanden am Sonntag nicht ganz so viele Besucher den Weg nach Hornstein wie in den vergangenen Jahren.

Doch der Atmosphäre tat das überhaupt keinen Abbruch und die Aussteller waren trotzdem zufrieden. „Die Besucher können unsere Sachen in Ruhe anschauen und werden nicht durchgeschoben, wie es auch schon der Fall war. Für den Verkauf ist das sogar förderlich“, sagte ein Aussteller, der schon seit Jahren in Hornstein ist. „Kukkapunkt“, das sind Julia Andelfinger und Franziska Gulde, die mit ihren Papeterie- und Grafikdesignartikeln zum ersten Mal in Hornstein vertreten sind.

Über die Zusage, einen Stand zu bekommen, haben sich die beiden sehr gefreut, weil die Kulisse einfach einmalig sei. Die durchweg netten Begegnungen beim Markt und die Kommunikation begeistert die beiden Frauen ganz besonders. Bei Manuela Müller taucht man in das ABC der Düfte ein, vom Saunaduft über besondere Bio-Öle, die auch zum Verzehr geeignet sind, wurden die Marktbesucher fündig. Sie teilt sich einen Stand mit Renate Eichin, die selbstgebastelte Deko-Artikel mit dabei hat.

Natürlich haben die Fördervereinsmitglieder um Simone Napierala, Christine und Rainer Brückner auch wieder ein sehr schönes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Dieses hat zur Marktöffnung begonnen mit einer Darbietung der Jugendkapelle. In der Kapelle fesselte die Märchenerzählerin Christiane Osswald die Kinder, die mit offenen Mündern den Geschichten lauschten.

Musiker spielt Gitarre und Mundharmonika

Die abendliche Stimmung mit der schönen Beleuchtung wurde durch weihnachtliche Klänge von der Schützenmusik Bingen-Hitzkofen unterstrichen. Am Sonntag betrat der Musiker Martin Lenz die Bühne und bereicherte den Markt mit seinem Akustikprogramm mit der Gitarre und der Mundharmonika. Ihm folgte ein ebenfalls beeindruckender Auftritt der Krauchenwieser Alphornbläser.

In der Kapelle bereitete sich Ahmad Khidhir auf seinen Auftritt vor, wofür er sich extra eine gute Gitarre ausgeliehen hatte, um schöne Musik zu machen. Dies gelang ihm anschließend auch mit seinen besinnlichen Weisen, welche von seinem Heimatland Irak stammten. Die Märchenerzählerin Christiane Osswald las auch am Sonntag nochmal für die Kinder aus der Grimmschen Märchenwelt.