Wallfahrer trotzen dem Wetter

Mehr als 100 Gläubige sind an Christi Himmelfahrt aus verschiedenen Richtungen zum gemeinsamen Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Sigmaringen/Sigdorf und Bingen in die St. Meinrad Kirche in Laucherthal gepilgert. Viele kamen dazu, sodass der Gottesdienst im voll besetzten Kirchenschiff gefeiert wurde.

Das Bläserquintett aus Sigmaringen gestaltete den feierlichen Einzug von gut 30 Ministranten der Seelsorgeeinheit, von Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner, Pfarrer i.R. Franz Gluitz, Kooperator Liviu Jitianu, Pastoralreferent Wolfgang Holl und Hermann Brodmann sowie Diakon Werner Knubben musikalisch. Ein schönes Bild bot sich von oben, da alle Kirchenbänke komplett besetzt waren, ebenso der Altarraum mit den Ministranten und den Zelebranten. Nach der Begrüßung durch Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner, der die dem Wetter trotzenden Wallfahrer aus den Teilgemeinden der Seelsorgeeinheit, Bingen, Sigmaringen, Sigdorf und Jungnau besonders lobte, folgte das Gloria und das Tagesevangelium.

Diakon Werner Knubben bezog seine gelungene Predigt auf die Apostelgeschichte, die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel und dem Abschied, den die Apostel ertragen mussten. „Wir möchten halten und haben, aber wir müssen loslassen. Nimm Abschied und gesunde“ – anhand vieler Lebenslagen, von Geburt, Pubertät bis zum Tod, verdeutlichte der Diakon diese Aussage. Der Kirchenchor unter der Leitung von Carola Holl bereicherte die Feier genauso wie das Sigmaringer Bläserquintett. Insgesamt feierte die Seelsorgeeinheit einen festlicher Gottesdienst, der im Anschluss mit Brezel, Gebäck und Getränken unter der imposanten Kastanie vor der Kirche einen harmonischen Ausklang fand.