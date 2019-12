Vorweihnachtliche Stimmung auf der Ruine Hornstein

Das besondere Ambiente beim Weihnachtsmarkt auf der Ruine Hornstein hat Aussteller und Besucher in diesem Jahr gleichermaßen überzeugt. Verköstigung durch den Förderverein und besinnliche Programmpunkte trugen dazu bei, dass die Besucher gerne verweilten oder sich am Feuer wärmten.

Die jungen Musiker der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen eröffnete den Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichen Klängen, und vom Förderverein begrüßte Vorstandsmitglied Christine Brückner die Besucher, die ab der ersten Minute in Scharen nach Hornstein strömten.

„Für uns ist der Markt auf der Ruine Hornstein wie ein Kurzurlaub“, erklärt das Ehepaar Kokol aus Bad Schussenried, das mit „Edelsteinwelten“ einen Stand betreibt. Das Klientel sei anders, genauso wie der Markt an sich, der sich ihres Empfindens nach deutlich abhebe von der Kommerzialisierung, der man inzwischen leider auf vielen Weihnachtsmärkten begegne.

Marianne Hipp und ihr Mann gehören mit ihren selbst getöpferten Artikeln aus Keramik seit 14 Jahren und somit von Anfang an zu den Ausstellern. Sie loben die Entwicklung des Marktes, der in den ersten Jahren noch recht spartanisch gewesen sei und sich aber durchweg positiv entwickelt habe. Sie hätten inzwischen sogar eine Stammkundschaft, die sich jedes Jahr mit einem Artikel eindecken und so ihren Bestand nach und nach vergrößern würden, erklärt Marianne Hipp. Sie ist äußerst dankbar, dass sie ihre Waren in einem Nebenraum zum Veranstaltungssaal präsentieren dürfen, denn so könnten sie am Abend einfach abschließen und am Sonntag wieder aufschließen. Ihre handgefertigten Unikate würden nämlich jedes einzeln verpackt, um keine Bruchschäden zu riskieren.

Insgesamt präsentieren 35 Aussteller, die vom Vorstands-Team des Fördervereins sorgsam ausgesucht wurden, ihre Arbeiten. Ganz viele davon sind handgefertigt, wie auch die Besonderheiten von Hobbydrechsler Noah Droxner aus Wald, der zum ersten Mal in Hornstein ist. Er sei als Besucher schon öfters hier gewesen. Dass er nun einen Stand bekommen habe, freue ihn umso mehr. Kathrin Römer aus Gutenstein verkauft ihre handbemalten Weihnachtskarten, die individueller nicht sein könnten.

In die zauberhafte Welt der Märchen entführte Märchenerzählerin Klara Hönisch die vielen Kinder im Turmzimmer der Ruine. Musikalische Bereicherungen gab es zusätzlich durch die Schützenmusik, durch das „Saxoensemble“ aus Tuttlingen und durch die Alphornbläser.

Ein weiterer Magnet beim Marktgeschehen war die Schmiede, in welcher Hobbyschmied Wolfgang Götz aus Frohnstetten die Besucher über seine Schulter schauen lies. Staunend verfolgten vor allem die Kinder das ursprüngliche Handwerk der Schmiedekunst in der Werkstatt. Die Helfer des Fördervereins machten in diesem Jahr erstmals zusätzlich Apfeldennetle, die neben den anderen Angeboten für einen guten Absatz sorgten.