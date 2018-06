Unfallflüchtiger verliert Kennzeichen an der Unfallstelle

Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend am Ortseingang einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Ein an der Unfallstelle verlorenes Kennzeichen wurde ihm zum Verhängnis. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Sigmaringen entdeckte am Freitag, gegen 1 Uhr, auf der L 277 in der Nähe des Ortschildes eine beschädigte Umleitungsbeschilderung und einen umgefahrenen Leitpfosten. Den Spuren zufolge war ein Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Beschädigungen verursacht. Beim Absuchen der Unfallstelle fanden die Beamten ein Kurzzeitkennzeichen und den Außenspiegel eines Kleinwagens. Es dauerte nicht lange, bis der Unfallverursacher ermittelt war. Er wurde in seiner Wohnung auf dem Sofa angetroffen. Da er alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein besitzt der 39-Jährige nicht. Er hatte das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin ohne deren Wissen benutzt und dabei den Unfall verursacht. Eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgt.