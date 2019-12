TV Bingen feiert 170. Geburtstag mit Turnschau

Der Turnverein Bingen hat am Samstag seine alljährliche Turnschau abgehalten und beeindruckten dabei einmal mehr die zahlreichen Gäste mit einer Show, die in der Umgebung seinesgleichen sucht. Anlässlich des 170. Vereinsgeburtstags zeigten die ehemaligen Bezirksligaturner am Boden und am Barren, dass man immer noch mit ihnen rechnen kann.

Den Beginn läuteten die beiden Vorsitzenden Sabine Teuber-Obert und Armin Werkmann mit einem Einblick in die Vereinsarbeit ein, indem sie Ausschnitte aus dem Leistungsklasse-Wettkampfprogramm der neun jungen Damen des Binger Liga-Teams zeigten. Mit Auszügen aus Pflicht und Kür des turnerischen Vierkampfs mit den Disziplinen Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Sprung legten die Frauen dar, weshalb sie zu Recht gleich im ersten Jahr der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen sind.

Aktive zeigen 20 Darbietungen

Daneben führten an diesem Nachmittag fast 160 Aktive etwa 20 verschiedene Darbietungen aus dem großen Vereinsangebot auf, angeleitet von rund 25 Übungsleitern und Helfern. Von den turnenden Kleinkindern des Eltern-Kind-Turnens über Vorschulturngruppen, Mädchen- und Bubenturnen bis zum Showauftritt der Tanzgruppe mit dem Zauberlehrling Harry Potter gab es tolle unterhaltsame Abwechslung.

Dass dabei auch ein Mattenwagen als Turngerät umfunktioniert werden kann, zeigte der Turnpool der Mädchen. Die Bubenturngruppe stellte wiederum die wahre Geschichte von Rapunzel mit urschwäbischer Moderation dar. Nett anzusehen war auch das Paarturnen der Mädchen. Dabei orientierten sich die kleinen Turnerinnen an den großen Vorbildern des Liga-Teams, die auf dem Schwebebalken diverse Elemente zeigten. Auf dem um zwei Zentimeter verbreiterten Übungsschwebebalken turnten die Mädchen scheinbar mühelos Handstandüberschläge.

Auch die Bubenturngruppen machten mit spektakulären Übungen an den Geräten auf sich aufmerksam. Anlässlich des 170-jährigen Bestehens ließen es sich die ehemaligen Binger Bezirksligaturner nicht nehmen, das Publikum nochmals selbst aktiv von ihren turnerischen Fähigkeiten zu überzeugen.

Doch neben Vorführungen stand auch die Vereinsgeschichte auf dem Programm: Maria Lauxmann-Joos vom Vorstandstrio blickte auf das Gründungsjahr 1849 und dessen Errungenschaften zurück: die erste Briefmarke, die Geburt von Bertha Benz und des Hauptmanns von Köpenick, die Revolutionsstimmung mit der Einführung des Dreiklassenwahlrechts und eben die Gründung des Turnvereins Bingen.