Turn-Show in Bingen: Talente aus nächster Nähe

Bei der jährlichen Gala des Binger Turnvereins, die am Samstag in der Binger Sandbühlhalle stattfand, hat sich erneut ein spektakulärer Einblick in die intensive Arbeit der zahlreichen lizensierten Übungsleiter geboten. Wie immer kamen die Gäste in den Genuss, beeindruckende und leistungsstarke Übungen an den Geräten aus allernächster Nähe zu beobachten sowie Shows und Choreographien auf der Bühne zu genießen.

Gruppen präsentieren beschwingte Darbietungen

150 aktive Turner vom Kleinkind- bis ins Rentenalter trugen zum abwechslungreichen Programm der Turnschau bei. Sehr zur Freude vom Vorstandsteam Sabine Teuber-Obert, Maria Lauxmann-Joos und Armin Werkmann mussten schnell noch weitere Stühle geholt werden, so groß war das Interesse an der Turnschau. Die Besucher wurden auch nicht enttäuscht, denn die Turner hatten wiederum einen enorm großen Aufwand betrieben, um einen umfassenden Einblick in ihr Sportprogramm zu bieten.

Die Kinder der Eltern-Kind-Turngruppe, die Vorschulturngruppe, die Mädchenturngruppe, die jungen Damen von der Modern-Dance-Gruppe und die Gruppe Frauen-Power boten fröhliche, rasante und beschwingte Darbietungen auf der Bühne. Dank der Zwischenmoderation von Rebekka Lück erfuhren die Gäste immer die Zusammensetzung und die sportliche Ausrichtung der Gruppe. Aber auch die turnenden Nachwuchssternchen, seien es Mädchen oder Buben, ließen mit ihren Turneinlagen erahnen, dass der Binger Turnverein dank gezieltem Training viele verborgene Talente zu Tage fördert. Diese Talente konnten aus nächster Nähe bei den Übungen an den Ringen, am Schwebebalken, am Stufenbarren, am Barren und am Boden beobachtet werden.

Durch den ständigen Blickwinkelwechsel zwischen Bühne und Halle erlebten die Gäste die Ausführung des Turnens mit seiner akribischen Ausführung hautnah.

16-Jährige balanciert scheinbar mühelos auf Schwebebalken

"Bedenken Sie bitte, dass der Schwebebalken nur zehn Zentimeter breit ist", rief Rebekka Lück dem Publikum zu, ehe die 16-jährige Alba Uhl Auszüge aus ihrer Pflichtübung der Leistungsklasse II mit Akrobatik und gymnastischen Sprüngen scheinbar mühelos auf dem schmalen Grat turnte. Aber auch alle anderen Mädchen beeindruckten auf dem schmalen Balken und turnten mit voller Körperbeherrschung am jeweiligen Gerät, genauso wie die Bubenturnpools. Das Einzugsgebiet der Binger Turner erstreckt sich von Herbertingen über die Kreisstadt bis an die nördliche Kreisgrenze – ein sicheres Zeichen für ihren Erfolg.