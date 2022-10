Trauben zieren Altar in Bingen

Das Schmücken des Erntealtars in Bingen ist in diesem Jahr erneut in die Hände eines bewährten Teams der Katholischen Frauengemeinschaft gelegt worden. Für die Gestaltung verwendeten die Frauen die heimischen Feld- und Gartenfrüchte. Im Mittelpunkt der Weihe standen die mitgebrachten Feldfrüchte wie Kartoffeln, Kürbisse und Getreide. Auch für reifes Obst und Gemüse fand sich ein Platz auf dem Erntealtar. Beim Wort-Gottesdienst bedankten sich die Besucher für die diesjährige Ernte.“Wir können zwar säen und ernten, rackern und arbeiten, aber das Wachstum der Früchte liegt in Gottes Hand“, hieß es dort. Foto: Stefan Schneider