Tillo Brükner beleuchtet die verlorene Geschichte des Bingener Weihnachtsaltars

Die Binger können stolz sein: Ihre Kirche ziert ein Altar, der einer Kathedrale würdig wäre. Warum der überaus kostbare Altar, der die Weihnachtsgeschichte zeigt, zu Beginn des 16. Jahrhunderts ausgerechnet in die Binger Dorfkirche kam, ist auch für Tillo Brükner, der Führungen zur Geschichte der Kirche und des Altars gibt, ein Mysterium. Denn die Dokumente, die Aufschluss über seine Herkunft gaben, sind in den Wirren des 30-jährigen Krieges verloren gegangen.

Fest steht laut Brükner nur, dass er von zwei Meistern der Ulmer Schule gefertigt wurde: dem Bildhauer Nikolaus Weckmann und dem Maler Bartholomäus Zeitblom. Besonders beeindruckend sind die detaillierten Gesichtszüge der ausgemergelten Figur Johannes des Täufers, der links außen zur Marienfigur im Zentrum des Altars steht.

Faszination für großartige Kunst

Seit rund 15 Jahren führt Brükner Besucher durch die Kirche. „Es kommen vor allem Schülergruppen und ältere Herrschaften, die sich für Kunstgeschichte interessieren“, sagt der 70-Jährige. Er selbst hat die ehrenamtliche Aufgabe von seinem Vorgänger Josef Neuburger übernommen, der aus Altersgründen aufhören musste. „Wie alle Ehrenämter habe auch ich meines bekommen, weil ich nicht rechtzeitig nein gesagt habe“, erklärt Brükner mit einem spöttischen Lächeln. Die Faszination für die großartige Kunst in der Kirche kann der ehemalige Lehrer jedoch kaum verhehlen.

Über die Herkunft des Altars hat er eine andere Theorie als Wolfgang Urban, der Autor des Buches „Einer Kathedrale würdig – Das Meisterwerk des Bingener Altars“. Urban nimmt an, dass Georg Fischer, der damalige Abt des Klosters Zwiefalten, dessen Patrozinium Bingen zugeordnet war, das Meisterwerk in der Bingener Kirche gestiftet habe. Brükner bezweifelt dies jedoch. Laut seiner Theorie haben sich die bis dato unbekannten Stifter mit ihren Wappen, die er an der Decke oberhalb des Altars mit der Taschenlampe zeigt, verewigt. Bisher konnte aber kein Heraldiker die Wappen historischen Personen zuordnen, die als Stifter in Frage kämen. Lediglich eines davon scheint auf einen Prediger hinzuweisen, der in Horb am Neckar lebte.

Den Bildersturm der Reformation überlebte das prachtvolle Kunstwerk mit spätgotischen und Renaissance-Elementen dank der Herrschaft der katholischen Hohenzollern über Bingen. Unglücklicherweise jedoch fielen dem unsachgemäßen Umgang beim Abbau des Altars zugunsten eines neueren Modells, das in der Kirche nach der Auflösung des Klosters Zwiefalten im Zuge der Säkularisierung aufgestellt wurde, ein Teil der Bilder auf der Rückseite zum Opfer.

Symbol für das Leiden Christi

Aber was davon übrig geblieben ist, beeindruckt den Betrachter noch heute. Einerseits die religiöse Symbolik in kleinsten Details, wie die des Schößlings einer Stechpalme im Gemälde von der heiligen Nacht, der als einziges Objekt im Bild einen Schatten wirft – laut Brükner ein Symbol für das Leiden Christi, das bereits bei der Jesu Geburt seinen Schatten voraus wirft.

Zum Verlieben schön ist das Porträt einer jungen Frau, die in Darstellung „Jesu im Tempel“, dem greisen Josef zugewandt steht. „Böse Zungen behaupten, das sei die hübsche Nachbarstochter der heiligen Familie, die den armen Josef in Versuchung bringe“, erklärt Brükner. Er jedoch ist überzeugt davon, dass es sich um das Porträt einer Person aus dem Umfeld des Stifters handle, die dieser auf dem Altar verewigen ließ.