Tennisplatz des TC Bingen wird zum Klassenzimmer

Anfang Mai hatte der TC Bingen zusammen mit dem Mobil-Caddy des Württembergischen Tennisbundes die Grundschule Bingen zu einem Tennistag eingeladen. Frank Wietschorke ist der Bereichsleiter Sportentwicklung beim Württembergischen Tennisbund. Er bereist zusammen mit Trainerkollegen die Vereine in Württemberg. Beide haben über 70 Grundschüler kurzweilig unterhalten. Die Kinder konnten bei tennisspezifischen Staffelspielen und einer Einführung die ersten Schritte in das Tennisspiel erfahren. Natürlich waren die Kids der Kooperation Schule/Verein und die Kinder im Verein leicht im Vorteil. Auch die Klassenlehrer konnten sich mal entspannen und den Kindern beim Sport zuschauen, anstatt selber den Unterricht gestalten zu müssen. Den Schülern, Trainern und Lehrern hat es bei bestem Wetter Spaß gemacht.

Der Einsatz des WTB-Mobil ist eine der Aktionen des TC Bingen in diesem Jahr um Kindern das Tennisspiel näher zu bringen. Schon im letzten Jahr wurden einige Aktionen dahingehend angeboten. Es konnte über 40 Kinder neu gewonnen werden. In den Pfingstferien werden in Bingen und Inzigkofen Schnupperstunden angeboten. Flyer werden in der Grundschule Bingen und Inzigkofen rechtzeitig verteilt. Nähere Einzelheiten sind der Homepage tc-bingen.de zu entnehmen.

Aufgrund der hohen Zuwachsraten beim TC Bingen konnte der Verein in diesem Jahr 14 Mannschaften für die Verbandsrunde melden. Die Hälfte davon sind Jugendmannschaften.

Vier Trainer werden die knapp 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem wöchentlichen Training auf die Verbandsrunde vorbereiten.