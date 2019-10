Tennis-Kooperation mit dem Kinderhaus wird gut angenommen

Die nachgefragten Plätze beim Tennisclub Bingen haben sich nach der Kooperation mit dem Kinderhaus Abenteuerland seit dem vergangenen Jahr verdoppelt. Das teilte der Vorsitzende Wolfgang Tritschler kürzlich bei der Hauptversammlung des Tennisclubs mit. Nicole Mavec und Alina Michler wurden darüber hinaus als Beisitzer in das Vorstandsteam gewählt.

Im vergangenen Jahr nahmen fünf Kinder des Kinderhauses das Angebot des Tennisclubs wahr. In diesem Jahr sind es bereits elf Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren. Die Kooperation mit der Grundschule Bingen besteht schon seit 1995 und sei eine der wichtigen Säulen der Mitgliedergewinnung, vor allem im Jugendbereich.

Als Elternvertreterin stellte sich Eva Natter-Ehrath zur Verfügung. Tritschler berichtete von der Erweiterung der Turnierangebote für Leistungsklassenspieler bei Hallenturnieren, aber auch bei Sommertagesturnieren. Neben dem sportlichen bietet der Verein auch gesellschaftliche Angebote an: Fasnetstennis für die Jugend, eine Fahrradtour über drei Tage, monatliches Weißwurstfrühstück und wöchentlicher Tennisstammtisch.

In diesem Jahr wurden in die Ausstattung des Tennisheims in Form von Bestuhlung, Geschirr und Renovierung fast 5 000 € investiert, berichtete der Vorsitzende weiter. Die Anzahl der Mitglieder sei außerdem in diesem Jahr um 26 Personen angestiegen und liege momentan bei 153 Personen. Sportwart Peter Mentner berichtete von den sportlichen Aktivitäten von insgesamt elf Mannschaften in der abgelaufenen Saison.

Weitere sportliche Aktivitäten des Clubs waren die Leistungsklassenturniere, Vereinsmeisterschaften im Einzel und Doppel, das Bändelesturnier, der Sommerferienkurs, ein Freundschaftsspiel mit einer Schweizer Mannschaft sowie die Teilnahme an verschiedenen auswärtigen Turnieren.

Der Vorsitzende des Ehrungsausschusses Götz Lessner überreichte Patrick Hyppa die Vereinsehrennadel in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft. Der Vorsitzende kürte Christian Schneider für sein Engagement im Verein sowie als Trainer zum Spieler des Jahres.