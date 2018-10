Syrische Familie braucht dringend eine Wohnung

Abdulkader Al Najem wohnt mit seiner Frau Nour und den gemeinsamen vier Kindern in Bingen. Sie fühlen sich sehr wohl in der Gemeinde und sind in der Dorfgemeinschaft integriert. Abdulkader Al Najem ist Architekt und arbeitet erfolgreich als Bauleiter bei einem Sigmaringer Ingenieurbüro. Ihr großes Problem ist jetzt, dass ihr Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat und die Wohnungssuche bisher nur Absagen gebracht hat.

Bürgermeister Jochen Fetzer sagte, er würde sich nichts mehr wünschen, als dass Familie Al Najem eine neue Wohnung finden würde. "Am liebsten natürlich in der Gemeinde Bingen, da würden wir die Wohnung wieder für Familie Al Najem anmieten", erklärte Fetzer. Die Familie ist inzwischen angekommen, fühlt sich heimisch in Bingen. Das rührt sicher auch von der breiten Unterstützung und Hilfestellung in allen Lebenslagen durch Detlef und Tatjana Wambach. Dabei hat Familie Al Najem jedoch nicht die Hände in den Schoß gelegt und ist nach der Odyssee ihrer Flucht aus Nordsyrien in der Erwartungshaltung verharrt sondern hat sofort nach ihrer Ankunft in Deutschland aktiv am Aufbau eines neues Lebens gearbeitet. Abdulkader Al Najem hat einen Integrationskurs und Sprachkurse gemacht und dank Eberhard Samtner, der ehrenamtlich Flüchtlinge in die Arbeitswelt vermittelt, hat der Ingenieur eine Arbeitsstelle gefunden. Um die Sprache in Zukunft noch besser zu verstehen, besucht er weiterhin Sprachkurse an der Volkshochschule. Bei den Kindern war es den Al Najems ebenfalls sehr wichtig, sie möglichst schnell an ihr neues Leben zu gewöhnen. Täglich haben er und seine Frau, die Lehrerin ist, zusammen mit Wambachs, mit den Kindern gelernt. Das sei nicht einfach, da in der arabischen Sprache von rechts nach links geschrieben wird und man als erstes lernen muss, den Stift anders in der Hand zu halten. Doch die Kinder haben eine schnelle Auffassungsgabe und sind inzwischen auch im Schulalltag angekommen.

Die beiden Söhne sind in der weiterführenden Schule in Sigmaringen, eine Tochter ist in der Grundschule, das jüngste Kind ist erst wenige Wochen alt. "Ich möchte einfach, dass Familie Al Najem glücklich ist, und das am Liebsten in Bingen", erklärt Bürgermeister Jochen Fetzer. Über ein Wohnungsangebot für die Familie würde er sich freuen und dieses auch gerne vermitteln.