Sportliche Hochleistungen und anspruchsvolle Tänze

„Diese Turnshow war auf höchstem Niveau“ – das ist die einheitliche Meinung aller Turnshow Besucher, die am Samstagabend, 10. Dezember, in der voll besetzten Binger Sandbühlhalle eine bunt gemixte, eindrucksvolle Turnshow miterleben durften.

Nach der Begrüßung vom Vorstandsteam Sabine Teuber-Obert und Armin Werkmann heizten die Mädels und Jungs des TV Bingen mit einem Sprungfeuerwerk am Sprungtisch das Publikum ein. Im Anschluss übernahm Sabrina Urban die Moderation des Abends und kündigte die jüngste Gruppe, das Eltern-Kind-Turnen an. Die Kleinsten eröffneten die Bühne mit abwechslungsreichen Vorführungen an verschiedenen Geräten. Die „Sportinatoren“ begeisterten die Zuschauer mit turnerischen und tänzerischen Elementen. Die Kinder ab der Vorschule bis zur ersten Klasse werden an die verschiedenen Sportarten Leichtathletik und Turnen, herangeführt. Der Abend wurde abwechslungsreich gestaltet, denn das Besondere an der Binger Turnshow ist, dass die Wettkampfgeräte zwischen den Zuschauern standen. So konnten die Zuschauer die anspruchsvollen Übungen am Stufenbarren und Boden hautnah miterleben. Das Liga-Team des TV Bingen/FV Altheim sorgte mit ihren Pflichtküren auch in der Turnshow für Gänsehautmomente. Das Vorschulturnen zeigten einen Mix aus Balancieren und Springen. „Die jungen Wilden“ des TV Bingen zeigten die Grundlagen für das Geräteturnen am Boden, Barren und Pauschenpferd. Nach den Jungs durften „die wilden Hühner“ auf die Bühne. Die Mädels trainieren am Boden und an Geräten. Zu kurz kommt auch nicht das Training für Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Koordination. Vor der Pause verzauberten die Mädels des Turnpools mit eindrucksvollen Übungen am Schwebebalken das Publikum. Nachdem der Nikolaus und Knecht Ruprecht die Kinder mit einem kleinen Präsent überraschten, durften die Jungs vom Kunstturnen „die starken Wilden“ die Bühne nach der Pause wieder eröffnen. Gezeigt wurden Sprungvariationen am kleinen Trampolin und unterschiedliche Barrenübungen. Mit einer Mischung aus Flashmob, Minitrampolin, Akrobatik zu Tarzan und Frozen-Musicalmusik zogen die Mädels vom Turnpool das Publikum in den Bann. Den Abschluss der zweistündigen Show bildetete die Tanzgruppe Passion of Dance. Die 26 Tänzerinnen heizten das Publikum nochmals mit ihrem Tanz „The Greatest Show“ ein und es gelang ihnen damit einen krönenden Abschluss.