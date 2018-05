Sogar Marijke Amado steht auf der Bühne

Das diesjährige Programm beim Binger Zunftball hat die Narren fast bis Mitternacht mit abwechslungsreichen tänzerischen, gespielten und gesprochenen Beiträgen bei guter Laune gehalten. Die Partyband Albsound sorgte dafür, dass die Stimmung viele weitere Stunden anhielt.

Zunftmeister Martin Will zog mit einer Handvoll der jüngsten Benger Schnäpper auf die Bühne und begrüßte erfreut die vielen Menschen in der bis auf den letzten Platz besetzten Sandbühlhalle. Hänsel und Gretel alias Benjamin Widmer und Sabrina Urban als bewährtes Moderatorenduo übernahmen souverän die Moderation. Die zwei hatten das Märchenlied von Hänsel und Gretel auf die Benger Schnäpper umgedichtet und forderten die Gäste auf: Esset, trinket und lachet, bis ihr in die Hose machet.

Der drei- bis siebenjährige Narrensoma zeigte zusammen mit Yvonne Rauser und Julia Schmid auf der Bühne einen herzigen Tanz. Schon ein fester Bestandteil des Programms sind Gloria Feineigle, Tamina und Eleni Lang. Mit ihrem Sketch „Im Theater“ bewiesen sie ihre echten schwäbischen Wurzeln und wie man schon an der Garderobe sparen kann. „Pink im Kopf“ lautete der Tanz, der von Alessa Maier und Annika Schmid einstudiert wurde und sogar von einem pinken Jungen bereichert wurde.

In der Bütt erklärte Tobias Waldenspuhl der Männerwelt, welche Fehler es unbedingt beim Kauf von Weihnachtsgeschenken für die Gattin zu vermeiden gelte. Gleichwohl bat er die Ehefrauen darum, auf den jährlichen Schlafanzug als Geschenk zu verzichten. Vor der Pause zeigten Bingens Raiber eine Vorführung im Fatsuit, einstudiert von Romina Roth und Jenny Welsch und das Ortsgeschehen wurde wie immer von den beiden Bauhofmitarbeitern Karin Goetz und Heidi Rabe gereimt und humorvoll aufgedeckt.

Bürgermeister Jochen Fetzer träumte nach der Pause über sein neues Rathaus, stellte allerdings fest, dass es einfach an der Kohle liege, was Realität werden wird. Unter der Leitung von Alexandra Glaser zeigten junge Damen einen flotten Cheerleader-Tanz, natürlich war eine Zugabe fällig, genauso wie bei der nächst älteren Tanzgruppe, die zu Partyhits der 90er-Jahre einen mitreißenden Tanz zeigte.

Erika Kofler-Feineigle hatte mit der Frauengruppe einen bayrischen Tanz eingeübt mit netter bajuwarischer Kostümierung und natürlich einem Weißbier.

Wie jedes Jahr war der krönende Abschluss des Abends das Männerballett, welches unter Leitung von Rebecca Schneider die Mini Playback-Show spielte. Zugleich trat Rebecca selber als Moderatorin Marijke Amado auf. Sie beherrschte den holländischen Akzent perfekt und interviewte die Kinder, ehe diese durch den Zaubervorhang verschwanden, um sofort wieder als Wildecker Herzbuben, Modern Talking oder als die Fantastischen Vier eine mitreißende Show hinzulegen. Anschließend war das Parkett zum Tanz frei und dank Albsound auch sofort genutzt.