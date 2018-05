Serenade versetzt das Publikum in gute Stimmung

Zur abendlichen Serenade der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen hat sich der Innenhof der Ruine Hornstein gut gefüllt. Weit mehr als 100 Musikfreunde genossen die leichten Klänge. Schon am Nachmittag waren mehr als 100 Gäste bei der Schlosskapelle zur Maiandacht gekommen, die von Kooperator Liviu Jitianu zelebriert wurde. Der Förderverein hatte im Anschluss jede Menge zu tun, da die Gäste gerne zu Kaffee und Kuchen blieben.

Abends dann begrüßte Alexander Fleisch vom Vorstandsteam der Musikkapelle die vielen Zuhörer zur Serenade. Er betonte, dass es der Kapelle wichtig sei, die Sommersaison in der Gemeinde zu eröffnen, da sie ansonsten viel mit auswärtigen Auftritten beschäftigt sei. Die Ruine biete dafür den passenden Rahmen. Gleich mehrere Jugendliche wurden von Alexander Fleisch vorgestellt, da sie ihren ersten Auftritt mit dem Erwachsenenorchester meisterten.

Durch das beschwingte Programm unter der Leitung von Dirigent Jürgen Ott führte anschließend Oskar Rauser. Leichte Medleys zum Mitsummen, unter anderem von Wolfgang Petry oder Peter Maffay, aber auch klangreiche und intensive Stücke mit Soloeinlagen versetzten die Zuhörer in gute Stimmung. Erst nach zwei Zugaben durfte die Kapelle ihre Instrumente beiseite stellen. Angelika Meßmer vom Helferteam des Fördervereins hatte schon am Nachmittag in der Küche gestanden, „weil ich immer und gerne helfe“. Zum Konzertabend fand sie es besonders entspannend, dabei mit schöner Blasmusik verwöhnt zu werden.