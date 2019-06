Schweinshaxen locken die Gäste nach Hitzkofen

Wie jedes Jahr haben die Kameraden der Hitzkofer Feuerwehr ihr Spezialrezept für die begehrten Schweinshaxen angewendet und am Sonntag mit dem leckeren Spanferkelrollbraten und vielen weiteren Gerichten die Festbesucher bekocht. Die beiden Spanferkel, die die Hitzkofer Feuerwehr schon seit Jahren von Roland Michelberger gespendet bekommt, seien dieses Jahr besonders groß gewesen, erklärt Abteilungskommandant Stefan Baur. „Zum Glück, denn so viele Gäste wie in diesem Jahr hatten wir schon lange nicht mehr. Das war gut und das Essen ist uns nicht ausgegangen“, bilanzierte Stefan Baur.

Da die erprobten Festausrichter ausreichend Erfahrung haben, bewältigten sie den Ansturm unter Mithilfe der Feuerwehrangehörigen und weiterer Helfer souverän. Die beiden Chefköche Ralf Multrus und Konrad Klekler grillten in den beiden Heißluftgrillöfen das Fleisch knusprig zart zur Zufriedenheit der Festbesucher.

Das Zelt im Mosteltal wurde wiederum schön hergerichtet und die Festgarnituren im Außenbereich boten schattige Sitzplätze und luden zum Verweilen ein. Viele Feuerwehren aus der Nachbarschaft statteten einen Besuch in Hitzkofen ab, und am Sonntag nach der Fronleichnamsprozession nutzte die Binger Musikkapelle die Gelegenheit zum Frühschoppen. Zur Unterhaltung spielte am Sonntag die Schützenmusik mehrere Stunden und sorgte für gute Stimmung.