Schultheiß schlägt Bildungshaus für Bingen vor

Bei seinem Besuch in der Grundschule Bingen hat Schulamtsleiter Gernot Schultheiß die Idee geäußert, in Bingen ein Bildungshaus einzurichten. Damit soll die Grundschule noch attraktiver werden. Ein Bildungshaus basiert auf einer Kooperation zwischen Kindergarten und Schule, drei- bis zehnjährige Kinder werden darin betreut. Kindergartenkindern soll dadurch der Übergang ins Schulleben erleichtert werden.

Der leitende Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß, Chef des Staatlichen Schulamts Albstadt, hat zusammen mit Schulamtsdirektor Hans-Joachim Kopf, Fachbereichsleiter für Grundschulen im Schulamt, die Binger Grundschule besucht. Sie sprachen mit Rektor Frank Saur, Bürgermeister Jochen Fetzer, dem Lehrerkollegium und der Elternbeiratsvorsitzenden Martina Will. „Das ist ein Arbeitsbesuch mit einem ehrlichen Interesse an der Arbeit vor Ort“, sagte Schultheiß in einem Pressegespräch zum Abschluss seines Aufenthalts in Bingen. Er besuche pro Schuljahr etwa zehn Schulen und verspreche sich davon mehr Einblicke in die Praxis.

Bauchgefühl ist bestätigt

Ein Anlass des Besuchs war auch das einjährige „Jubiläum“ von Rektor Frank Saur: Am 1. Mai ist er genau ein Jahr im Amt. Zuvor hatte die Grundschule unruhige Zeiten erlebt, es gab mehrere Wechsel auf der Schulleiterposition. Er habe mit dem Besuch auch wissen wollen, wie die Lage in Bingen nun mit dem neuen Schulleiter ist. Er habe aus den Gesprächen die Botschaft mitgenommen: „Es passt“, freute sich Schultheiß. Frank Saur bestätigte das. „Ich fühle mich hier wohl“, sagte er. Er habe damals schon beim ersten Gespräch mit Bürgermeister Jochen Fetzer ein „gutes Bauchgefühl“ gehabt. „Es war für mich eine gute Entscheidung“, berichtete er aus seiner persönlichen Sicht. Auch für Bingen sei das eine gute Entscheidung gewesen, ergänzte Bürgermeister Fetzer.

80 Kinder besuchen derzeit die Grundschule, sechs Lehrerinnen und Rektor Saur unterrichten sie. Schon vor längerer Zeit wurden die sogenannte verlässliche Grundschule und die Ganztagesbetreuung eingeführt. Doch die Schule möchte am Ball bleiben und sich weiterentwickeln. Das Profil soll geschärft werden.

Schultheiß hatte dazu auch gleich eine konkrete Idee mitgebracht: In den Gesprächen schlug er vor, dass Kindergarten und Grundschule in Bingen gemeinsam ein Bildungshaus einrichten. Allerdings müsse man noch abwarten, was die neue Landesregierung in den Koalitionsvertrag dazu schreibe. Sollten Bildungshäuser aber wieder wie zu Zeiten von Schwarz-Gelb ermöglicht werden, könne er sich das sehr gut für Bingen vorstellen.

Ein „Paradebeispiel“ für ein Bildungshaus sei Sigmaringendorf. Auch in Hettingen beispielsweise gebe es eine solche Einrichtung. „Ich bin ein Fan vom Bildungshaus“, bekannte Schultheiß. Gerade für den ländlichen Raum sei das eine gute Sache. Auch eine Kommune könne sich dadurch für junge Familien noch attraktiver machen.

In Bingen gibt es laut Fachbereichsleiter Hans-Joachim Kopf noch aus einem anderen Grund „ideale Voraussetzungen“ für ein Bildungshaus: Rektor Saur habe von seinen früheren Tätigkeiten her Erfahrung damit. „Der Gemeinderat und ich sind sehr an einer modernen Kinderbetreuung interessiert“, sagte Bürgermeister Fetzer. Über den Vorschlag könne man durchaus reden. Wie die Gesprächsteilnehmer betonten, sei das Thema Bildungshaus für Bingen erst einmal eine Idee, beschlossen sei noch nichts. Änderungen steht Bürgermeister Fetzer grundsätzlich offen gegenüber. „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, bemerkte er hintergründig.

Der Bestand der Grundschule gilt unterdessen als sicher. Zwar habe man zwei schwächere Jahrgänge vor sich, sagte Schulleiter Saur. Danach seien aber wieder stabilere Schülerzahlen in Sicht. Im kommenden Schuljahr sind es voraussichtlich 17 Schüler in der Eingangsklasse, die erforderliche Zahl liegt bei 16. Im Jahr darauf werden es wahrscheinlich weniger als 16 sein. Schulamtschef Schultheiß signalisierte aber, dass das kein Problem werden wird. „Das kriegen wir hin“, sagte er. Für eine Gemeinde wie Bingen sei eine Grundschule ein wesentlicher Standortfaktor. Das wisse das Schulamt.