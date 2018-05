Schultes hat Äffleskostüm für den Zunftmeister dabei

Die Binger Fasnet hat am Donnerstag wie immer mit einem närrischen, humorvollen Schlagabtausch zwischen Schultes Jochen Fetzer und Zunftmeister Martin Will begonnen – sehr zur Freude der zahlreichen Narren im randvoll besetzten Narrenstüble. Nach dem guten Frühstück, das von Jochen Fetzer und seinem Rathausteam serviert wurde, zogen die Narren los. Nachmittags war großer Kinderball in der Sandbühlhalle.

Jochen Fetzer ließ in seiner närrischen Ansprache seinen Träume bezüglich des anstehenden Rathausneubaus freien Lauf. So versprach er beispielsweise, extra einen Balkon anzubauen, der einerseits seine Sonnenliegeplatz werde, aber auch Platz für die Meisterfeier der aktiven Fußballmannschaft des SV Bingen bieten könne. „Damit ihr nicht noch länger in der B-Klasse rumeiern müsst.“ Der prächtigste Raum werde der Sitzungssaal mit Platz für Zuhörer. Als Anreiz, auch mal Sitzungen beizuwohnen, dürfen die Besucher künftig nach der Sitzung den schlechtesten Rat direkt abwählen.

Mit dem Lied „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ stimmte die Gesellschaft nach jedem Vers ein. Zunftmeister Martin Will hatte sich für Jochen Fetzer, wie jedes Jahr, ein besonderes Outfit ausgedacht. Da er bezüglich des Rathausneubaus nicht ganz so optimistisch und euphorisch war, stattete er Jochen Fetzer kurzerhand als Rentner aus. Rollatoren gebe es auch bald nicht mehr, also musste Jochen Fetzer eine Runde mit einem Hoverboard durch die Narren drehen.

Kurz sprachlos war der Zunftmeister dann, als Jochen Fetzer ihn dieses Jahr erstmals ebenfalls zum Umkleiden zwang. Martin Wills Frau Martina erklärte bei einem Auftritt im Südwestfernsehen im vergangenen Jahr, dass ihr Mann bei Äffle und Pferdle wohl eher das Äffle sei. Also hatte Jochen Fetzer ein Äffleskostüm dabei, welches der Zunftmeister unter großem Gejohle der Narren überstreifen musste. Außerdem bereitete Fetzer noch einen Hafer-Bananen-Schoko-Brei ganz frisch für Martin Will zu, um gut gestärkt in die Fasnet zu starten.