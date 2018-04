Schreck-Film ist aufwendiger als gedacht

Weit mehr als 50 Stunden Arbeit für bislang 17 Minuten: Tillo Brükner und Reiner Löbe arbeiten derzeit intensiv an einem Film über das Leben Johannes Schrecks. Der hätte eigentlich zum Auftakt des diesjährigen Schreck-Jahrs am 16. April gezeigt werden sollen, doch die Angelegenheit ist komplizierter als angenommen. Obwohl Tillo Brükner, Vorsitzender des Fördervereins Heimatpflege Bingen, und Fotograf Reiner Löbe wöchentlich mehrfach gemeinsam an dem Film arbeiten: Eine Sache bleibt schwierig. Seine Länge. „Das Drehbuch von Erich Zettl ist 45 Minuten lang“, sagt Brükner. Doch woher soll das ganze Bildmaterial für einen Stoff kommen, der 400 Jahre alt ist?

Brükner und Löbe haben die Herausforderung angenommen und sind kreativ geworden. Der Film beginnt mit Luftaufnahmen von Bingen, Schreck-Experte Zettl führt in Leben und historische Bedeutung des Gelehrten ein. Die zahlreichen gesprochenen Erklärungen wurden mit Bildern und Reproduktionen unterlegt, „doch die bewegen sich natürlich nicht“, sagt Brükner. Um den Film aufzulockern, haben er und Löbe sich deshalb etwas einfallen lassen. Da ist zum Beispiel Birgit Meyenberg, die beim Staatsarchiv in Sigmaringen arbeitet und unter anderem (historische) Stadtführungen anbietet. In einer Szene des Films spielt sie Barbara Pichlerin – eine Schlesierin, die Schreck in Prag trifft. In der Szene schreibt sie ihm einen Brief, der erst vor ein paar Jahren tatsächlich gefunden wurde.

Auch der Sigmaringer Arzt Michael Rupprecht macht mit: Er demonstriert für den Film Akupunktur als Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. „Auch dazu existiert ein Brief Schrecks, in dem er das Verfahren als Erster beschreibt“, sagt Brükner. Weitere Mitwirkende sind eine chinesischstämmige Pfullendorferin, die die Inschrift auf Schrecks Grabmal in Peking im Original vorliest, und Alfred Bauernfeind vom Nabu. Er klärt über Pflanzen auf, die Schreck während seiner Reise nach China entdeckt hat. Und auch etwas Glück spielt den Filmemachern in die Hände: Von einer Theateraufführung auf der Ruine Hornstein im Schreck-Jahr 2011 existieren Filmaufnahmen. „Die schlachte ich aus und füge sie hinzu“, sagt Reiner Löbe.

Das ursprünglich anvisierte Datum für die Uraufführung des Films kann wegen des großen Aufwands nun zwar nicht gehalten werden, doch Brükner und Löbe beeilen sich. „Wir hoffen auf einen früheren Termin, aber notfalls zeigen wir den Film eben zum Abschluss des Schreck-Jahrs am 4. Oktober“, sagt Brükner. „Bis dahin ist er sicher fertig.“ Mit einer anderen Idee liegen die Verantwortlichen genau im Zeitplan: Vom 16. April bis zum 4. Oktober wird auf dem Lamm-Areal in Bingen die Silhouette eines Schiffes zu sehen sein. Es soll in der Gemeinde sichtbar machen, dass Johannes Schreck vor genau 400 Jahren auf dem Meer unterwegs war und sich dort großen Gefahren ausgesetzt hat.

Nicht ganz rund lief es wiederum bei den beantragten Fördermitteln für die geplante Schreck-Gedenkstätte. „Bei der letzten Leader-Runde gab es viele Anträge, aber wenig Geld“, sagt Brükner. Das heiße aber nicht, dass das Ganze aussichtslos ist: „Wir stellen im Sommer wieder einen Antrag.“ Eine schriftliche Beurteilung, die dem Projekt grundsätzlich gute Chancen einräumt, liege vor.

Insgesamt wird die Gedenkstätte rund 20 000 Euro kosten. Sie umfasst einen dem Grabmal Schrecks nachempfundenen Stein, in den ein Steinmetz geschätzt 350 Arbeitsstunden investieren müsste. Drumherum soll ein kleiner Platz angelegt werden. „Wir haben damit jetzt aber keine Eile“, sagt Brükner. Dem Schreck-Arbeitskreis sei es nur grundsätzlich wichtig, einen Erinnerungsort für die bedeutende Binger Persönlichkeit zu schaffen. „Auf ein Jahr mehr oder weniger kommt es nicht an.“