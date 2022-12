Schnee und Glätte führt zu Unfällen

Im Landkreis Sigmaringen ist es laut Mitteilung der Polizei witterungsbedingt zu mehreren Unfällen gekommen.

Zwischen Renhardweiler und Braunenweiler ist am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ein 67 Jahre alter Mann in einer scharfen Linkskurve aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen. Er kollidierte dabei mit einem Straßenpfosten und ein Baum. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. An seinem Auto entstand beim Unfall ein Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Donnerstag Nacht ist ein 32-jähriger Fahrer bei Krauchenwies während eines Abbiegevorgangs in die Gegenfahrbahn gekommen. Grund war die zu hohe Geschwindigkeit des Audifahrers. Er kollidierte mit einem VW, bei dem ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Der Schaden am Audi wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die beiden Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aufgrund von Glätte ist am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr in Bingen ein 54-jähriger Mercedesfahrer von der Straße abgekommen. Er fuhr auf eine Straßenlaterne und eine Betonmauer in der Römerstraße auf. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.