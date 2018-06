"Schönste" WM-Moderatorin kommt in die Region

Die mexikanische Fußballmoderatorin Vanessa Huppenkothen hat bei der Weltmeisterschaft in Brasilien viel von sich reden gemacht. So wurde sie beispielsweise zur schönsten Journalistin des WM-Turniers gewählt. Auch wenn die mexikanische Mannschaft ausgeschieden ist, bleibt die 29-Jährige noch bis zum Ende der WM in Brasilien, um weiterhin für ihre Landsleute über das WM-Geschehen zu berichten. Danach geht’s für ein paar Tage zurück nach Mexiko, und dann macht sie zwei, drei Wochen Urlaub in Bingen - ja, in Bingen bei Sigmaringen. Der Vater der viel beschäftigten Frau lebt hier, und Vanessa Huppenkothen kommt regelmäßig auf die Alb.

„Meine Tochter ist in Mexiko ein Superstar“, sagt Dieter Huppenkothen im Gespräch mit der SZ. Als Sportreporterin hat sie nicht nur eine Männerdomäne erobert, sondern sie arbeitet nebenbei als Model, war Miss Mexiko City, hat schon Filme gedreht und führt derzeit auch mit deutschen Medien Gespräche über diverse Aufträge. Dieter Huppenkothen ist Unternehmer in der Papierindustrie und war in den 80er-Jahren in Mexiko, wo er mit einer Mexikanerin verheiratet war. Vanessa ist die Tochter der beiden und kam in Mexiko zur Welt. Hier besuchte sie die deutsche Schule, wo sie auch ihr Abi machte und dann „Internationale Beziehungen“ studierte. Ihre Masterarbeit machte sie über die Fifa. Den Sprung in der Sportjournalismus schaffte sie über einen TV-Wettbewerb.

Dieter Huppenkothen zeigte beim Gespräch mit der SZ nicht nur unzählige Fotos von seiner schönen Tochter, sondern rief sie auch in Brasilien an. Auf die Frage, wie es ihr gelingt, in der Machowelt des mexikanischen Fußballs zu bestehen, ob da Schönheit ausreichend sei, sagte sie lachend: „Schönheit öffnet einer Frau Türen, aber dann muss sie sich durch professionelles Arbeiten Tag für Tag behaupten.“ Auf die Frage, wer diesmal Weltmeister wird, sagte sie: „Ich hoffe Deutschland.“ Die langhaarige blonde und blauäugige Frau hat zwar keinen deutschen Pass, doch sie empfindet sich zum Teil auch als Deutsche.

Wie ihr Vater kommt auch sie jedoch viel in der Welt herum. Ein Beispiel: Am 22. Dezember vergangenen Jahres flog sie von Brasilien nach Mexiko, am 24. ging es nach Seatle in die USA, wo sie ein Boxspiel moderierte, am 26. flog sie nach Deutschland, wo sie in Bingen den Vater und den Opa Huppenkothen besuchte. Am 31. Dezember nahm sie am Sigmaringer Silvesterlauf teil und flog am 2. Januar wieder zurück nach Mexiko. Die Huppenkothens waren ursprünglich in Duisburg zu Hause. Nach Bingen kam Vanessas Vater wegen seiner damaligen Freundin und kaufte hier ein Haus. Als Dieter Huppenkothens Mutter starb, holte er auch den Vater auf die Alb.

Die Freude am Fußball hat Vanessa vom Vater. Dieser hat selbst bei der Schalke-Jugend gespielt, später spielte er bei dem legendären Cosmos-Club in New York, wo auch Pele und Beckenbauer spielten. In Bingen tritt der Unternehmer gerne als Förderer des Sports auf. Vor allem die Fußballmannschaft, die in der Kreisliga B spielt, würde er gerne in einer höheren Klasse spielen sehen. Aber auch den Tennisverein fördert er.