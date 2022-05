Ruine Hornstein startet in die neue Saison

Der Förderverein Ruine Hornstein freut sich, dass es nun, nach „wirklich nervenaufreibenden Jahren“, möglich ist, Veranstaltungen anzubieten und somit die alten Gemäuer der Ruine Hornstein zu beleben.

Als nächstes steht der Flohmarkt am Sonntag, 15. Mai, an. Von 11 bis 17 Uhr bieten rund 40 Flohmarktstände Trödel, Krimskrams und Nippes feil, heißt es in einer Ankündigung des Fördervereins. Da gewerbliche Anbieter nicht erlaubt sind, werden die Besucher allerhand Schönes und Seltenes entdecken können, was in so manchem Keller geschlummert hat. Mit dem Erlös werden die alten Gemäuer der Burgruine instandgehalten und weitere kulturelle Veranstaltungen in der Saison ermöglicht.

Denn am 27. Mai geht es direkt weiter. Unter dem Titel „Was für ein Glück – mir send Schwoba“ zeichnen Martin Lenz und Roland Single bei einer musikalischen Lesung das Bild vom sparsamen, fleißigen, häuslebauenden Schwaben nach, der alles außer Hochdeutsch kann. Roland Single, ein waschechter winterlinger Schwabe, liest mal ironisch und witzig, mal ernst und nachdenklich aus dem gleichnamigen Buch des bekannten, schwäbischen Autors Manfred Mai. Single nimmt das Publikum mit auf eine literarisch-musikalische Reise durch das Schwabenland früher und heute. Der Liedermacher Martin Lenz hat eigens dafür elf Mundartlieder komponiert, mit denen er Singles Lesung begleitet. Karten für diese Lesung mit Livemusik gibt es für zwölf Euro ab sofort im Vorverkauf im Lebensmittelpunkt Bingen und in der Landesbank Bingen.

Im Sommer ist darüber hinaus ein Kindertag geplant, an dem junge Familien voll auf ihre Kosten kommen werden, heißt es in der Vorschau weiter. Bis dahin findet an jedem Sonntag von 14 bis 17 Uhr das Sonntagskaffee statt, bei dem man sich nach einer geschafften Wanderung oder Ausfahrt in die alten Gemäuer ausgiebig stärken kann.