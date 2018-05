Randalierer machen Ärger auf dem Schulhof

Probleme mit abendlicher Randale auf dem Schulhof der Grundschule kennt man auch in Sigmaringendorf. Vergangenen Sommer war es dort besonders heftig: Ärgerlich waren nicht nur regelmäßige Hinterlassenschaften wie zerbrochene Schnapsflaschen und Müll. Anwohner beklagten sich über den Lärm der wechselnden Gruppen, der sich häufig parallel zum Alkoholpegel zu einer ausgewachsenen Ruhestörung steigerte. Außerdem schreckten manche auch nicht vor massiver Randale zurück: Im September flog eine Wodkaflasche durch ein Fenster im Erdgeschoss des Schlössle, kurz zuvor ging eine Scheibe am Schulgebäude zu Bruch. Die Tischtennisplatte und der Boden ringsherum wurden mit Graffiti beschmiert, und der Putz am Schlössle wurde an einer Stelle mit einem scharfen Gegenstand mutwillig abgekratzt.

Bürgermeister Philip Schwaiger kündigte an, konsequent jeden Vorfall anzuzeigen, auch vermeintlich harmlose. „Seitdem ist es ruhig und mit der Situation davor nicht mehr zu vergleichen“, sagt er. Zusätzlich werden die beiden Pavillons an der Schule, die den Gruppen auch bei schlechterem Wetter Schutz bieten, demnächst mit Bewegungsmeldern ausgeleuchtet. Das soll die Anonymität verringern.