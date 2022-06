Projektpartner reicht Antrag für sechs Windräder ein

Sechs Windenergieanlagen sollen im sogenannten „Positivgebiet“ der Gemeinde Bingen entstehen. Bei diesem Projekt arbeitet die Gemeinde mit dem Fürstenhaus Hohenzollern und dem Projektentwickler Alterric IPP GmbH, ehemals Enercon, zusammen. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Am 10. Juni reichte der Projektentwickler im Landratsamt Sigmaringen einen aktualisierten Genehmigungsantrag zur Umsetzung des Windparks Bingen ein. Alle Projektbeteiligten sind zuversichtlich, dass das Landratsamt als zuständige Behörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu einer erfolgreichen Prüfung gelangt, heißt es in der Mitteilung. Sobald die Genehmigung vorliegt, wollen die Beteiligten zügig mit der EEG-Ausschreibung, der Finanzierung und Bürgerbeteiligung und anschließend dem Bau und Betrieb beginnen. „Das Projekt Windpark Bingen ist regional ein wichtiger Schritt in der Energiewende und wird insbesondere der Gemeinde Bingen die Möglichkeit geben, eine nachhaltige Energieversorgung vor Ort weiter auszubauen“, sind sich die Gemeinde Bingen, die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern und der Projektentwickler einig.