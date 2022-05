Polizeihund findet Vermissten in Hornsteiner Waldstück

Nach einem Vermissten haben am Dienstagnachmittag Einsatzkräfte des Polizeireviers Sigmaringen und der Polizeihundeführerstaffel gesucht. Nachdem das Fahrzeug des Mannes von einer Angehörigen, die sich zunächst selbst auf die Suche gemacht hatte, im Bereich Hornstein an einem Waldstück festgestellt wurde, setzten die Polizeihundeführer die Suche dort fort. Ein Polizeihund konnte die Fährte des Mannes, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, aufnehmen und die Einsatzkräfte zu dem Vermissten führen. Aufgrund von mutmaßlich selbst zugefügten Verletzungen kümmerten sich anschließend Rettungskräfte um den Mann.