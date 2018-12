Polizei warnt: Einbrecher kundschaften Wohnungen aus

Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Donnerstag vermutlich unter einem Vorwand versucht, Wohnungen in Bingen für Einbrüche auszukundschaften. Ein Anwohner wunderte sich gegen 15.15 Uhr über das Verhalten des Mannes, der vor seiner Haustür in der Oberseestraße stand und behauptete, angebliche Vorschriftenänderungen bei Immobilien in seiner Wohnung kontrollieren zu wollen. Während sich der Hausbewohner rückversicherte, verschwand der Unbekannte, der wie folgt beschrieben wird: rund 40 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, osteuropäisches Aussehen. Der Mann soll gebrochen deutsch gesprochen haben, hatte kurzes schwarzes Haar, einen Dreitagebart und ein ungepflegtes Äußeres. Personen, die den Unbekannten kennen oder sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich an das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/104 0 zu wenden.