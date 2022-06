Polizei sucht Zeugen nach Überholvorgang

Nach einem Überholvorgang am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der L 277 zwischen Bingen und Hitzkofen sucht das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen. Laut Polizei wollte der 41-jährige Fahrer eines Dacia am Ortsausgang Bingen einen Fiat überholen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschleunigte der Fiatfahrer sein Fahrzeug nach dem Ortsausgang jedoch ebenfalls, ohne den Überholenden bemerkt zu haben. Wegen Gegenverkehr musste der Daciafahrer wieder hinter dem Fiat einscheren, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei touchierte er diesen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Verkehrsteilnehmer, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07571 / 104-0 bei der Polizei zu melden.