Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Freitag, 13. Dezember, gegen 8.45 Uhr in der Inneringer Straße ereignet hat. Der Fahrer eines Lastwagens, der mit einem Gabelstapler beladen war, befuhr die Inneringer Straße in Richtung Ortsmitte. In der ersten Rechtskurve an der Einmündung zur Bergstraße kam der unbekannte Fahrer vermutlich aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und touchierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 7500 Euro zu kümmern, fuhr der Lastwagenfahrer in Richtung Hitzkofen davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/1040 zu wenden.