Polizei sucht nach Zeugen: Ein Mann soll eine Jugendliche belästigt haben

Eine Mann soll am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr eine Jugendliche in der Straße „Schmidl Siedlung“ in Bingen belästigt haben. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten und bittet außerdem um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann soll die junge Frau laut Polizei unsittlich berührt haben, woraufhin sie sich zur Wehr setzte und die Flucht ergriff. Den Täter beschreibt sie als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeans bekleidet gewesen sein und eine schwarze medizinische Maske getragen haben.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/10 40 an die Ermittler zu wenden.