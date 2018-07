Oldtimerkorso schlängelt sich durch Bingen

Das Binger Dorffest hat wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten: kulinarisch, musikalisch und auch mit den Auftritten auf der Showbühne sowie den Angeboten der Vereine. Dass der Fassanstich am Samstag auch von oben begossen wurde, war gar nicht schlimm. King Ralf bot bis nach Mitternacht eine tolle Akustik-Show und brachte die Gäste im Regen zum Tanzen.

Das Dorffest-Organisationsteam, bestehend aus der Gemeinde und Vereinsvertretern und unter der Leitung von Horst Arndt, hatte beste Vorarbeit geleistet. So begann der Samstag zwar im Regen, doch die Vereine waren auf jedes Wetter vorbereitet und hatten für ausreichend Platz im Trockenen gesorgt. Die Musikkapelle Bingen-Hitzkofen umrahmte den Auftakt musikalisch. Als anschließend die Damen von der Stettener Turngruppe „Ladykracher“ die Bühne betraten, machten sie ihrem Namen mit einem fetzigen Tanz alle Ehre. Die neuesten Modetrends wurden vom heimischen Bekleidungshaus Feineigle vorgeführt, mit viel Spaß zeigten die Models, was in Sachen Mode angesagt ist.

Der Akustik-Rock von King Ralf, der erstmals zu Gast in Bingen war, animierte die Gäste zum Bleiben, und zu späterer Stunde wurde auch getanzt. „Der King Ralf ist einfach klasse“, schwärmte eine Besucherin und lobte Silke Käppeler vom Orga-Team, die den Auftritt mit dem beliebten Entertainer eingefädelt hatte. Am Sonntag hielt das Wetter über die Hauptzeit, sodass zahlreiche Besucher schon zum Frühschoppen, musikalisch gestaltet von der Musikkapelle Inzigkofen, durch die Hauptstraße flanierten. Die neu formierte Mädelsturngruppe des TV Bingen unter der Leitung von Alexandra Glaser war ganz schön aufgeregt, denn mit ihrem Auftritt „Passion of Dance“ präsentierten sich die jungen Damen erstmals der Öffentlichkeit. Die Zuschauer spendeten viel Applaus und forderten eine Zugabe, welche die strahlenden Mädchen auch gerne gaben.

Die kleinsten Benger Schnäpper der Narrenzunft begeisterten anschließend mit ihrem Tanz „Pink“, den Alessa Maier und Annika Schmid einstudiert hatten. Eine imposante Attraktion bot sich danach, als sich die Oldtimer-Parade mit gut 30 altertümlichen Zwei- und Vierrädern, mit und ohne Anhänger, geschmückt und poliert, durch die Hauptstraße entlang dem dicht gedrängten Publikum schlängelte. Sabrina Urban, die das abwechslungsreiche Programm moderierte, stellte die verschiedenen Fahrzeuge des Korsos vor. Mit dem ältesten Modell, der Kübelspritze auf dem eisenbereiften Feuerwehrhandwagen aus dem Jahr 1900, begann die Eskorte. Hanomags, Bautz, Fendt und Kramer und andere antike Wagen oder Motorräder mit Beiwagen boten ein imposantes Bild.

Schön anzusehen sind die alten Fahrzeuge allemal, vor allem auch, da sie fahrend bewundert werden konnten. Noch einmal betraten Feineigles Models die Showbühne mit ihrer Modenschau, und zum Festausklang spielte die Musikkapelle aus Heudorf auf. Bei den Vereinen gab es neben den kulinarischen Genüssen auch jede Menge Mitmachangebote und Gewinnspiele, Hüpfburgen und weitere Abwechslung für die ganze Familie. „Die Vereine haben sich wieder selbst übertroffen“, lobte Horst Arndt nach dem gelungenen Dorffest.