Ohne die Bürger geht es nicht

Für das Jahr 2019 stehen auch in Bingen und Krauchenwies Veränderungen an. Jochen Fetzer und Jochen Spieß, die Bürgermeister der beiden Gemeinden, werfen einen Blick in die Zukunft.

„Richtig schlecht“ für die Infrastruktur seiner Gemeinde Bingen war aus Fetzers Sicht das Aus für den Landmarkt Schilling. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir einen neuen Laden bekommen“, sagt der Bürgermeister, „wohl wissend, dass sich das wirtschaftlich schwierig gestaltet“. Ansonsten blickt er der Zukunft seiner Gemeinde mit einem vorsichtigen Optimismus entgegen. Erst im vergangenen Oktober wurde er mit einem starken Ergebnis von 98,6 Prozent der Stimmen bei 47,3 Prozent Wahlbeteiligung zum zweiten Mal im Amt bestätigt, die Verpflichtung für die dritte Amtszeit und damit weitere acht Jahre als Bürgermeister wurde erst jüngst feierlich begangen. Ganz oben auf seinem Wunschzettel für 2019 steht die Bebauung des Lamm-Areals an der Hauptstraße, wo die Vilsinger Investorenfirma Dreher Bau zahlreiche Eigentumswohnungen errichten will. „Ich möchte diese Lücke in der Ortsmitte endlich sinnvoll schließen“, erklärt Fetzer. Als größter Brocken mit Kosten in Höhe von 640 000 Euro kommt auf seine Gemeinde die Sanierung der Grundschule zu, bei der die Fassade erneuert und der Brandschutz auf den aktuellen Stand gebracht werden soll. Mit dem Projekt hat sich die Gemeinde beim Land Baden-Württemberg um Fördermittel beworben, im Frühjahr wird die Entscheidung fallen.

Darüber hinaus hofft Fetzer, dass sich im Lauf des Jahres die ersten Unternehmen im interkommunalen Gewerbegebiet Kaserne, an dem auch die Gemeinde Bingen über einen Zweckverband finanziell beteiligt ist, ansiedeln. „Da hoffen wir schon, dass was geht“, sagt er. Mit Blick auf die Kommunalwahl am 26. Mai hofft er auf starke Bürgerbeteiligung. „Nach unserem Beschluss, die Abschaffung der unechten Teilortswahl wieder rückgängig zu machen, für die sich viele Bürger stark gemacht hatten, wäre es doch geboten, dass sich diese Leute auch künftig in der Kommunalpolitik einbringen“, findet er. „Wir hatten den Beschluss gefasst, weil die Kandidatensuche immer schwieriger wird – jetzt müssen die Bürger beweisen, dass sie mitmachen wollen.“

Sein Amtskollege Jochen Spieß setzt 2019 vor allem auf Wachstum und Entwicklung für Krauchenwies. „Derzeit laufen Grundstücksverhandlungen in allen Ortsteilen für Bauland“, sagt der Krauchenwieser Schultes. In Hausen am Andelsbach werde das Bebauungsplanverfahren für Wohnbauland wohl noch vor der Sommerpause abgeschlossen sein. Ähnlich wie in Bingen liegt auch in der Krauchenwieser Ortsmitte eine Fläche in Top-Lage brach: Das Prinzenpalais-Areal. Dort möchte er in Zusammenarbeit mit Investor Joachim Marquardt baldmöglichst drei Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen entstehen lassen. Auch bei der Kinderbetreuung möchte der Verwaltungschef die Angebote in den Kindergärten der Gemeinde verbessern. Dort sollen unter anderem zusätzliche Angebote für die Kleinkindbetreuung entwickelt werden. In Ablach freut sich Spieß auf den Abschluss der Maßnahme in der Ortsmitte, wo mit der Sanierung der Rathausgasse begonnen werden kann. Bei den Vereinsjubiläen freut sich der Bürgermeister auf das 150-jährige Jubiläum der Musikkapelle Krauchenwies mit Jazz im Park sowie die Feier des 125-jährigen Jubiläums der Gögginger Feuerwehr.

Im Zwist liegt die Gemeindeverwaltung derzeit mit dem Land Baden-Württemberg wegen der Netzentgelte. „Da hoffe ich natürlich auf Erfolg“, verkündet Spieß. Insgesamt sieht der Krauchenwieser Bürgermeister seine Gemeinde und Deutschland aber auf einem guten Weg. „Ich finde, dass es uns hier sehr gut geht und hoffe, das bleibt so“, sagt Spieß. „Wichtig ist und wäre Frieden auf der Welt – das fängt bei jedem selbst an“.