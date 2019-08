Neuer Regio Markt bietet neben regionalen Produkten unverpackte Lebensmittel an

Wer den künftigen Einkaufsmarkt in Bingen betritt, fühlt sich sofort wohl und herzlich willkommen, obwohl momentan noch einige Details fehlen. Familie Rokweiler arbeitet intensiv und voller Vorfreude an der Fertigstellung, so dass ab Samstag, 7.September, in Bingen wieder einen Einkaufsmarkt mit einem großen Sortiment gibt.

Im Mai hatte sich Familie Rokweiler aus Sauldorf, die bereits einen Einkaufsladen in Herdwangen betreibt, dazu entschlossen, den im Januar geschlossenen Binger Landmarkt zu renovieren und mit einem neuen Konzept von Grund auf neu zu gestalten.

Sie hatten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, schließlich hatte der ehemalige Landmarkt erst im Januar seine Pforten aus betriebswirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Doch mehrere Besuche in der Gemeinde Bingen, Gespräche mit Bürgern und mit Bürgermeister Jochen Fetzer stimmten Birgit und Andreas Rokweiler zuversichtlich, dass sie den Laden wieder eröffnen möchten. Den Binger Bürgern wird damit wieder eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort geboten.

Gerade weil ihre Philosophie eines Einkaufsmarktes sich vom Discounter oder von anderen Ketten deutlich abhebt, sehen sie ihre Chance. So geht das Sortiment von der ganzen Bandbreite des täglichen Bedarfs hinaus und bietet viele biologische Produkte, beispielsweise von Sonnentor oder von Rapunzel oder auch eine kleine Auswahl an Naturkosmetik.

Ganz viel Wert legen Rokweilers auf Regionalität. So findet man im Regio Markt Honig aus Bingen, Wurst von zwei Metzgereien aus der nahen Region, hochwertiger Kaffee von der Rösterei Jehle aus Wangen, schwäbischen Whisky und Liköre oder rein pflanzliche Kerzen. Ab Oktober soll auch biologisches Fleisch vom Albrind aus Hochberg ins Sortiment genommen werden. Als gelernter Bäcker sorgt Andreas Rokweiler selbst täglich für frische Backwaren – sogar sonntags. Jeden Sonntag wird es von 7.30 bis 10.30 Uhr Frühstücksverkauf geben.

Eine weitere Initiative wird die Möglichkeit des Einkaufs von unverpackten Lebensmitteln sein. „Alles, was daheim in Vorratsbehälter wandert, wollen wir unverpackt anbieten. Wir beginnen zunächst mit einem kleinen Sortiment“, erklärt Birgit Rokweiler-Rothengaß.

Dank vieler selbst geschreinerter Möbel und individuell angefertigter Regale oder Kühlmulden wird gemütliches Flair verströmt. Die Wände sind in freundlichen Farben gestrichen und mit dem Logo „R“ wie Rokweiler oder auch wie Regio verziert. An einem großen Eichentisch, der nach liebevoller Restaurierung zum Verweilen auf Hockern und Stühlen einlädt, gibt es Platz für die kleine Auszeit mit Kaffee, Gebäck und Vesper. Bücher und Geschenkartikel für Klein und Groß sind in diesem Bereich mit Artikeln vom Coppenrath und Spiegelburg Verlag vorhanden.

Eine nette Idee, die sich in Herdwangen bewährt hat, wird auch in Bingen angeboten: die Kindergeburtstagskiste. Ähnlich dem Prinzip des Hochzeitstisches können sich Geburtstagskinder ihre Kiste mit ihren Wunschspielsachen im Markt füllen und die Geburtstagsgäste können diese dann kaufen.

Die Eröffnung am Samstag, den 07.September wird von Rokweilers und ihrem Team mit zahlreichen Aktionen und Angeboten sowie Verkostungen der Lieferanten umrahmt werden.

Geöffnet ist der Regio-Markt täglich ab 6.30 Uhr, auch am Eröffnungstag. Die Öffnungszeit ist durchgehend von 6.30 bis 18 Uhr, samstags schließt der Markt um 14 Uhr. sonntags ist Frühstücksartikelverkauf von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr.